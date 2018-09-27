Минпромторг РФ включил Южно-Уральский промышленный кластер в реестр совместных проектов

ТАСС, 27 сентября. Минпромторг РФ включил Южно-Уральский промышленный кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин в реестр совместных проектов. Такое решение было принято конкурсной комиссией ведомства. Соответствующий приказ подписал врио министра федерального ведомства Сергей Цыб, сообщают в управлении пресс-службы и информации правительства региона.

"Я недавно посетил промышленную площадку кластера. Самое главное – это новые рабочие места, где смогут трудоустроиться жители Еманжелинска и близлежащих районов. Это яркий пример импортозамещающего производства, их продукция сегодня востребована на рынке. Проект, поддержанный Минпромторгом России, позволит снизить издержки за счет замены российскими подшипниками аналогичной продукции из Европы и Китая", – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

В пресс-службе напоминают, что Южно-Уральский промышленный кластер в 2018 стал членом Ассоциации кластеров и технопарков России. По данным Ассоциации, проект "Освоение импортозамещающего высокотехнологичного производства подшипников скольжения" включен в план перспективного развития ООО ПК "Ходовые системы" – участника кластера и планируется к реализации до конца 2019 года. В рамках совместного проекта ООО "Каток" обеспечит закупку 27 240 подшипников скольжения с использованием наплавки бронзой способом центробежного литья, в составе сборочных узлов для производства катков, в объёме не менее 233,155 млн руб. до конца 2020 года. Продукция будет использована при производстве конечной продукции кластера – катка опорного – для дальнейшей реализации на рынках промышленных тракторов и запчастей к тракторной технике. Общий объём инвестиций в проект составит 206,936 млн руб. Сумма запрашиваемой господдержки немногим более 100 млн руб.

На сегодняшний день современные биметаллические подшипники скольжения производятся только зарубежными компаниями из Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщают в кластере.

"Южно-Уральский промышленный кластер получит из федерального бюджета субсидию, что позволит ускорить процесс реализации совместного проекта, а также будет способствовать развитию импортозамещения в отраслях сельскохозяйственного и лесного машиностроения. В ходе реализации проекта планируется создать не менее 23 новых рабочих мест на предприятии-инициаторе совместного проекта и увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест", - сказано в сообщении.

"Промышленный кластеры рассматриваются не только как механизм компенсации понесенных затрат на всех стадиях жизненного цикла. Создание промышленных кластеров в Челябинской области значительно повысит инвестиционную привлекательность региона. В кластерном механизме создаются определенные инвестиционные ниши и регион уже сможет не просто приглашать потенциальных инвесторов, а четко представлять, что требуется тот или иной продукт, и отвечать на вопрос, кто будет гарантированно приобретать этот продукт", – цитируют в пресс-службе слова директора Ассоциации кластеров и технопарков России Андрея Шпиленко.