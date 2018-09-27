ТАСС, 27 сентября. В Челябинской области продолжается газификация сельских территорий. Как сообщают в управлении пресс-службы и информации правительства региона, по решению губернатора Бориса Дубровского в 2018 году из областной казны было направлено около 25 млн руб. на строительство трёх газопроводов в селах Фершампенуаз, Париж и Южный. Дополнительно глава региона направил в территорию еще 3,7 млн руб., что позволит полностью газифицировать также поселок Переселенчекий. Все это позволит подключить к газу около 250 частных домовладений, сообщают в управлении.

Три газопровода в Фершампенуазе, Париже и Южном уже построены и находятся на стадии сдачи в эксплуатацию. Проведённые торги по строительству этих объектов позволили сэкономить 9,4 млн руб. и направить эти средства на начало газификации поселка Переселенческого. "Средства на проектирование газопровода жители Переселенческого начали собирать в 2012 году. В 2014 году проект подали на государственную экспертизу. В этом году газификация первой очереди в поселке стартовала. В рамках выделенных средств на первом этапе газифицируется 20 жилых домов. Всего по проекту газ должен подойти в 84 дома. Решением губернатора на продолжение в этом году газификации в Переселенческом выделено еще 3,7 млн рублей. Это позволит полностью закрыть нужды жителей поселка", – рассказал первый заместитель главы района по производственным вопросам Иван Фархутдинов.

"Газификация района – очень дорогостоящий и долговременный цикл мероприятий. Но работы в этом направлении не прерываются ни на неделю: физические работы, которые видны населению, это лишь вершина айсберга. Сегодня у нас есть понимание, как, в какой перспективе и очередности газифицировать населенные пункты всего района. С поддержкой областного руководства мы движемся к намеченной цели. Строительство газопроводов в Фершампенуазе, Переселенческом, Париже и Южном – тому подтверждение", – пояснил глава Нагайбакского района Виталий Гайсин.

Всего в 2018 году по решению губернатора на газификацию Челябинской области будет направлено более 750 млн руб. Из регионального бюджета выделено 505 млн руб. в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области". 70 млн пойдет на газификацию по программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Еще около 150 млн руб. планируется получить за счет спецнадбавок за транспортировку газа, которую платят предприятия и коммерческие структуры. Вырученные средства преимущественно пойдут на содержание и ремонт действующих газопроводов.

"Реализация программы газификации Челябинской области в 2018 году позволит тысячам южноуральцев улучшить свой быт, поднимет уровень газификации Южного Урала до 71%. Уверен, что в рамках программы газ дойдет до всех населенных пунктов нашего региона", – подчеркивал ранее губернатор.