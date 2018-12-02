Президенты ФНП и ФПА выступят на международной конференции в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Федеральная нотариальная палата (ФНП) РФ в 2019 году впервые выступает соорганизатором XVI Международной научно-практической конференции "Ковалевские чтения", сообщается на сайте Конференции. Это событие соберет в Екатеринбурге 14-15 февраля 2019 года ведущих юристов России и зарубежья.

"Представлять Федеральную нотариальную палату России будет лично президент ФНП РФ Константин Корсик. Федеральную палату адвокатов России представит президент ФПА РФ Юрий Пилипенко. Президенты адвокатской и нотариальной палат проведут одну из сессий "Ковалевских чтений – 2019" на тему профессиональных ошибок адвокатов и нотариусов. Главная тема "Ковалевских чтений" в наступающем году - "Ошибка: право или ответственность", - сообщили в пресс-центре адвокатского объединения "Пучков и партнеры".

В 2019 году в рамках конференции (18+) пройдут лекции ведущих мировых деятелей уголовно-правовой науки, лидеров адвокатского сообщества, представителей судебных и следственных органов.

На сегодняшний день оргкомитет конференции формирует пул спикеров и модераторов. Также утверждена программа "Ковалевских чтений".

О "Ковалевских чтениях"

Ежегодное международное событие, объединяющее ведущих специалистов в области права, проводится кафедрой уголовного права Уральского государственного юридического университета в Екатеринбурге с 2004 года. Своим названием конференция обязана выдающемуся русскому ученому Митрофану Ивановичу Ковалеву (1922-2002), участнику Великой Отечественной войны, на протяжении нескольких десятилетий заведующему кафедрой уголовного права, основателю Уральской уголовно-правовой школы, доктору юридических наук, профессору.

За всю историю "Ковалевских чтений" в них приняли участие более 600 спикеров и свыше 2000 ведущих юристов из 20 стран, среди которых Бразилия, Германия, США, Сербия, Италия, Казахстан, Китай, Тайвань, Филиппины, Новая Зеландия, Италия, Великобритания, Франция, Македония, Финляндия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Словения и др. Все темы, которые обсуждались на "Ковалевских чтениях" впервые, вышли на глобальный уровень и стали исследоваться не только в России.

Организаторами конференции в 2019 году выступают Федеральная палата адвокатов РФ, Федеральная нотариальная палата РФ, Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) и адвокатское объединение "Пучков и партнеры".

Зарегистрироваться и узнать подробности грядущей конференции можно на сайте "Ковалевских чтений": www.cckr.ru.