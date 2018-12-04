В Москве прошла конференция "Новое поколение и телевидение будущего"

МОСКВА, 4 декабря 2018 г. В зале московского кинотеатра "Звезда" прошла конференция "Новое поколение и телевидение будущего" (16+), которая стала дискуссионной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем и вопросов будущего телевизионной индустрии и интернет-журналистики.

Основные цели конференции: обмен опытом между новыми поколениями профессионалов медиа и ТВ и студентов профильных вузов; выявление нового в экономике, форматах и технологиях современных медиа.

В рамках конференции прошли мастер-классы Ильи Белова, главного режиссера телеканала "Пятница" и фильмов "Бродский не поэт", "Саша Соколов. Последний русский писатель" и "Бедные люди. Кабаковы" и Ильи Овчаренко, медиаменеджера, продюсера видеоблога "Парфенон".

Ведущие мастер-классов рассказали о современных форматах на ТВ, востребованности новых жанров и интернете - новой площадке для творчества и самовыражения. По словам Ильи Белова "телевидение не умрет никогда, как бы ни был силен интернет, потому что это слишком сильный инструмент влияния на людей".

Участниками круглого стола "Новое поколение и телевидение будущего" стали: Василий Уткин, российский спортивный журналист, телекомментатор и блогер; Алексей Пивоваров, журналист, медиаменеджер и генеральный продюсер телеканала RTVI, Елена Кирюшина, управляющий директор онлайн-кинотеатра "Amediateka"; Юрий Литовчин, ректор Института кино и телевидения (ГИТР).

На круглом столе обсуждались такие темы как: "Видеоблог как альтернатива телевидению", "Новая реальность телевизионных каналов" "Каким станет телевидение через 10 лет?"

Леонид Млечин, журналист, директор Дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России и ведущий дискуссии задал вопрос собравшимся: "Классическая журналистика умирает?"

По мнению Алексея Пивоварова и Василия Уткина, сейчас расцвет журналистики. Пропала потребность в больших редакциях. Сегодня формируется новая аудитория, которая в ближайшие десять лет станет законодателем мод. Молодежь выстраивает свой контент сама и, если всегда взрослые учат молодых, то сегодня все наоборот - молодежь учит взрослых.

Юрий Литовчин видит в этом недостатки: не все молодые блогеры хотят совершать журналистские подвиги. Молодой человек под давлением инфошума стремится самовыразиться. О зрителях мало кто думает.

Алексей Пивоваров: "Позавчера я работал на ТВ по правилам классического телевидения. Вчера пришли новые технологии, и я набрал новый набор компетенций. Ушел в "Digital". Сегодня пришли новые технологии и новые площадки. Теперь я буду блогером. Это же прикольно проживать по три разных профессиональных жизни!"

Завершилась дискуссия на том, что журналистика не умирает, а видоизменяется. Каким бы ни было телевидение будущего, талантливо сделанный продукт всегда найдет своего зрителя. А талантливый человек сможет найти свою аудиторию в любых условиях и в любых форматах.

Организатор конференции — Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Генеральный партнер по информационной безопасности – "Лаборатория Касперского".