Губернатор Александр Моор открыл в Тюмени конференцию "Университетская клиника"

ТАСС, 6 декабря. Конференция "Университетская клиника" собрала в Тюмени ведущих специалистов теоретической и практической медицины - на форум приехали около 800 человек со всего Уральского федерального округа. Об этом сообщил на открытии конференции губернатор Александр Моор.

"Развитие медицинского образования, практической медицины, современные достижения в этой области - то, что во многом определяет качество жизни каждого человека. Для нас честь принимать корифеев медицинской науки, многие из которых давно являются нашими партнерами и проводниками", - сказал губернатор.

В пресс-службе уточнили, что на конференции работают ученые, многие из которых активно участвуют в реализуемых в Тюменской области проектах в сфере здравоохранения. В числе почетных гостей - академик Российской академии наук Владимир Крылов, член-корреспондент РАН, заместитель руководителя аналитического центра при правительстве РФ профессор Нелли Найговзина, академики Марк Курцер и Александр Румянцев, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова Олег Янушевич.

"Такие конференции имеют для нас принципиальное значение. "Университетская клиника" проходит не первый год. Каждый раз с вдохновителем форума Владимиром Крыловым на площадке в Тюмени мы собираем лучших представителей медицинской науки и практики, которые делятся знаниями и опытом с тюменским медицинским сообществом и специалистами из других регионов", - сказал Моор, добавив важность того, что участники конференции слушают не только теоретическую часть, но и получают практические знания.

"Приглашенные эксперты посещают наши медицинские учреждения, делают обходы пациентов, разбирают сложные случаи. Симбиоз теории и практики - это то, что нужно для здравоохранения. Темы, подбираемые на конференцию, носят и научный, и практический характер. Они направлены на достижение главной цели - сохранение жизни и здоровья людей, увеличение продолжительности качественной жизни. Именно на это обратил особое внимание президент России в своем майском указе. Тюменская медицина готова воспринимать все новое и перспективное, внедрять это в жизнь на благо жителей нашего региона", - приводят в пресс-службе слова главы региона.

В программе конференции - проведение пленарных секций по актуальным темам, среди которых "Цифровое здравоохранение. Реальность и перспективы. Вызовы системе медицинского образования", "Современные возможности имплантации в челюстно-лицевой хирургии", "Роботизированные системы в хирургии", "Встреча Нового года и новогодние каникулы: праздник без тяжелых медицинских последствий", "Кома. Прогноз выживаемости" и другие.

Практически все доклады имеют междисциплинарный подход, отмечают в пресс-службе.