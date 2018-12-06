Состоялось главное пленарное заседание Международного форума "Электрические сети"

Москва, 6 декабря 2018 г. В ходе пленарного заседания проходящего в Москве Международного форума "Электрические сети" (16+) участники обсудили перспективы создания в России современного электросетевого комплекса на основе цифровых технологий и пришли к выводу, что для воплощения в жизнь намеченных планов необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, проводить диверсификацию продукции оборонно-промышленного комплекса страны для нужд гражданской инфраструктуры и внимательно изучать опыт зарубежных стран, уже реализующих проекты построения "интеллектуальных" электросетей.

Министр энергетики РФ Александр Новак во вступительном слове подчеркнул, что уже многое сделано для повышения надежности и качества электроснабжения, но перед энергетиками стоит задача по созданию современного и удобного для всех потребителей электросетевого комплекса, который будет защищен от внешних угроз.

Президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов напомнил, что цифровизация – один из трех главных трендов развития глобальной экономики. "К примеру, годовые инвестиции в цифровые проекты в электроэнергетике в мире превысили в 2016 году $50 млрд, при этом ожидаемое снижение издержек энергетиков составит от 10 до 25%, т.е. приведет не только к повышению эффективности, но и снижению конечной стоимости электроэнергии", - отметил он.

Глава группы компаний "Россети" Павел Ливинский заявил, что для перевода электросетевого комплекса на цифровое управление и достижение озвученных показателей как по надежности, так и по стоимости предоставляемых им услуг нужно обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость сетевых предприятий, поменять логику бизнес-процессов и развивать отечественное производство компонентной базы.

Многое сделано совместно с Администрацией Президента, Правительством РФ, профильными министерствами и ведомствами для решения первого вопроса: в ближайшее время будут заключены с регионами долгосрочные тарифные соглашения на передачу и распределение электроэнергии, в первом чтении Государственной Думой РФ одобрен закон об интеллектуальном учете, определен сбалансированный, экономически обоснованный подход к льготному присоединению, резерву мощности и равномерной социальной нагрузки на все категории потребителей.

На сегодняшний день для дальнейших шагов нужно на основе результатов пилотных проектов сформировать новые единые правила игры, принять стандарт цифровой сети на уровне всего комплекса страны, а не только внутри группы "Россети". Для этого компания разработала и вынесет в ближайшее время на публичное обсуждение концепцию нового стандарта функционирования "интеллектуального" сетевого комплекса.

Глава холдинга рассказал о проводимой работе в части изменения управленческих, производственных и технологических процессов внутри компании, а также формирования требований к необходимым технологиям и оборудованию, чтобы у всех заинтересованных сторон было понимание что именно нужно и в каких объемах.

"Сегодня совместно с коллегами из числа производителей электротехнического оборудования и программного обеспечения мы проводим большую работу по созданию и развитию в России производства нужной номенклатуры, уделяя большое внимание безопасности данных. Один из путей – развитие конвергентных технологий военно-промышленным комплексом, что позволит, с одной стороны, удовлетворить спрос сетевых предприятий на современное кибербезопасное оборудование, а, с другой, диверсифицировать продуктовую линейку коллег", - заявил Павел Ливинский.

В заключение глава "Россетей" рассказал о планах развития дополнительных сервисов на основе сетевой инфраструктуры, которая заходит в каждый дом и открывает колоссальные перспективы для группы компаний стать основой "интернета вещей" в стране.

Доминик Фаш, Председатель Совета директоров Российского технологического фонда, призвал очень аккуратно оценивать перспективы развития цифровизации и общего развития электроэнергетики в стране, чтобы не столкнуться с переизбытком предложения новых и даже традиционных, но уже невостребованных услуг. В качестве меры для снижения риска французский специалист предложил инвестировать не только в развитие производства и инфраструктуры, но и науку, чтобы прийти к нужному балансу.

Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов в своем выступлении сосредоточился на развитии в рамках цифровизации электросетей партнерских программ как внутри страны, включая оборонно-промышленный комплекс, так и с зарубежными коллегами, а также предложил разработать взвешенные подходы к закупкам всех заинтересованных сторон. Отдельно он отметил потенциал "Россетей" с учетом высочайшего уровня проникновения стать инфраструктурной шиной всей цифровой экономики страны.

Член Правления – заместитель Председателя Правления ассоциации НП "Совет рынка" Олег Баркин отметил, что важно добиться адаптации технологий и обеспечить открытый доступ к данным на всех уровнях отрасли, не забывая про розничные рынки электроэнергии и потребителей.

Илья Сачков, основатель и генеральный директор компании Group-IB, сосредоточил внимание собравшихся на обеспечении безопасности такой критически важной инфраструктуры, как электросетевой комплекс. Он отметил, что для решения этой задачи крайне важно знать, кто представляет угрозу и для чего ему это нужно, правильно имплементируя теорию вероятности в части потенциальных угроз. И необходимо постоянно получать самую свежую и актуальную информацию о способах, технологиях и целях киберпреступников, регулярно читая достоверные источники.

Возрастное ограничение мероприятия 16+.

При поддержке: ПАО "Россети"

Организатор: ЗАО "Электрические сети"

Официальный оператор: Коммуникационное агентство Grata Adv

Генеральный партнер: Госкорпорация "Ростех"

Официальные партнеры: ПиЭлСи Технолоджи, Электротехнические заводы "Энергомера", НПП "ЭКРА"

Партнеры: SIEMENS, Таврида Электрик, ЗЭТО, INCOTEX Electronics Group, Опытный завод "Гидромонтаж", Sieyuan Electric Co., КЭМОНТ, ОЭК, ВО "Электроаппарат"

Партнеры деловой программы: SHNEIDER Electric, НПО "МИР", ПРОСОФТ СИСТЕМЫ, ПАО "Ростелеком", АБС Электро

Специальные партнеры: ТЕСМЕК Рус, ФИРМА 1С, ЭнергоАльянс

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Партнер зоны электромобилей: Феникс Контакт РУС

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