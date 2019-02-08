Радиостанция "МИР" начала вещание в Чувашии

МОСКВА, 4 февраля. Чебоксары и второй по численности город республики Новочебоксарск стали новыми точками на карте вещания радио "МИР" (18+). Торжественное открытие прошло 4 февраля в Чебоксарах.

Символическую кнопку запуска нажали глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Радик Батыршин. Теперь жителям полумиллионного города на Волге на частоте 96,5 FM доступны актуальные новости со всего мира, а также познавательные и развлекательные программы собственного производства.

Вещание в Чувашии будет идти не только на русском, но и на национальном языке. В Чебоксарах на радио "МИР" зазвучали региональные выпуски новостей и прогноз погоды, а в будущем появятся еще и авторские программы.

"Чувашский язык – это один из древнейших языков тюркской группы. Мы, как люди, которые любят культуру Российской Федерации, сделаем все для того, чтобы он и дальше развивался, находил своих поклонников в радиоэфире", – сказал председатель Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Радик Батыршин.

Радиостанция "МИР" в эфире уже более 20 лет, впервые ее позывные зазвучали в мае 1997 года в Беларуси. Сейчас на "мировую" волну настроены приемники также в России, Армении, Кыргызстане и странах Прибалтики – всего 44 млн человек. Наибольший охват аудитории в России – 30 млн, вместе с Чебоксарами это 68 российских городов.

О радиостанции

Радио "МИР" – один из медиаресурсов Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", в которую входят также телеканал "МИР", первый евразийский информационный канал "МИР 24", канал с премиальным контентом "МИР PREMIUM", информационно-аналитический интернет-портал mir24.tv и система спутниковой связи "МИР-Телепорт". Общий охват аудитории – более 170 млн потенциальных зрителей и слушателей в 19 странах. Не только в государствах СНГ, для которых и задумывался "МИР" в 1992 году, но и в Болгарии, Германии, Израиле, Латвии, Литве, Монголии, США, Южной Корее и Эстонии.