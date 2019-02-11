"Зеленое" финансирование обсудят на российском инвестиционном форуме в Сочи

МОСКВА, 11 февраля. "Зеленое" финансирование – использование финансовых услуг и инструментов, направленных на поддержку экономической деятельности, способствующей улучшению состояния окружающей среды, смягчению последствий климатических изменений и эффективному использованию природных ресурсов обсудят в рамках деловой программы Российского инвестиционного форума (6+) в Сочи 14–15 февраля. Формирование и развитие системы "зеленого" финансирования рассматривается сегодня как составная часть национальной стратегии развития, в частности при реализации национальных проектов, при внедрении предприятиями промышленности наилучших доступных технологий.

"Одним из механизмов стимулирования инвестиций в экологические проекты станет реализация нового для России финансового инструмента – "зеленых облигаций", ставка купонного дохода по которым будет субсидироваться Минпромторгом", – отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

Участники сессии "Зеленое" финансирование: развивая рынок ответственных инвестиций" рассмотрят вопросы объединения государственного и частного финансирования "зеленых" отраслей, их инвестиционной привлекательности и расширения доступности финансирования. Важным вопросом на повестке станет также контроль над инвестициями в проекты с высоким уровнем риска негативного воздействия на окружающую среду.

В сессии примут участие представители финансовой отрасли, органов федеральной власти и эксперты в области экологии, природопользования и энергосбережения.

Осьмаков также добавил, что в последние годы была проведена большая работа по переходу отечественной промышленности на современные экологические стандарты. "Разработаны справочники наилучших доступных технологий, запущены проекты по созданию российского природоохранного и технологического оборудования. Внедрение Наилучших доступных технологий (НДТ) получило статус отдельного федерального проекта, что позволит сформировать спрос на продукцию отечественного экологического машиностроения", - подчеркнул он.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет на площадке главного медиацентра Олимпийского парка. Форум - традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В минувшем году на форуме в Сочи было подписано 538 соглашений на сумму более чем 794 млрд рублей. В нем приняли участие более 6 тыс. представителей из 64 стран.

Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.