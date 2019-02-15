Максим Решетников выступил на пленарной сессии Российского инвестиционного форума

ТАСС, 15 февраля. Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил необходимость обеспечивать людям осязаемые изменения в качестве жизни. Глава региона выступил в четверг на пленарной сессии Российского инвестиционного форума, где ключевым стало выступление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

"Очевидно, что люди не сразу увидят результат введения нацпроектов. При этом решение бытовых вопросов даёт тот запас доверия, который можно использовать при решении больших проектов. Нет смысла приступать к глобальным проектам, пока не налажена текущая работа. Какой смысл строить новые медицинские центры, если к ним не ходит транспорт, если люди добраться туда не могут, или какой смысл строить дороги, если за ними не следят, не чистят снег? Мне кажется, это нормальная губернаторская работа", — цитируют слова главы региона в департаменте пресс-службы администрации губернатора Пермского края.

Также глава Максим Решетников подчеркнул, что задачи, поставленные Нацпроектами, реальны, но для этого необходимо поменять подход к их решению. "Мы можем все цели, поставленные в Нацпроектах, достичь, если повысится гибкость федерального законодательства", — подчеркнул губернатор.

Решетников пояснил, что законодательная система консервативна, поэтому распределение межбюджетных трансфертов занимает много времени, и в результате, средства, направленные из федерации, доходят до муниципалитетов минимум через месяц. Много времени уходит на проведение конкурсных процедур, итоги которых подводятся в июне-июле, в самый разгар строительно-ремонтного сезона, когда работы уже должны вестись. Глава региона отметил, что эффективность работы можно повысить, если оптимизировать процесс межбюджетных трансфертов. Важно максимально сократить время получения средств муниципалитетами, так как именно они являются конечными исполнителями большинства мероприятий.