Легендарной зенитной управляемой ракете 13Д производства ЗиК исполняется 60 лет

ТАСС, 18 февраля. Легендарной зенитной управляемой ракете 13Д производства Машиностроительного завода имени М.И. Калинина (г. Екатеринбург) (ПАО "МЗИК") в феврале исполняется 60 лет. Она знаменита тем, что 1 мая 1960 года в небе над Свердловском ею был сбит американский высотный самолет-разведчик "Lockheed U-2", пилотируемый летчиком Пауэрсом. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ПАО "МЗИК".

В годовщину юбилея заводского изделия школьники из города Верхняя Пышма Свердловской области, представившие и запустившие макет ЗУР 13Д, стали лауреатами XLIII Академических чтений по космонавтике, посвящённых памяти академика С.П. Королева, которые проводились 29 января по 1 февраля 2019 года в Москве на базе МГТУ им. Н.Э.Баумана. На Всероссийском конкурсе "Королевские чтения" восьмиклассники Алексей Шестаков, Дмитрий Колчин и четвероклассница Наталья Бояринова, занимающиеся в Центре образования и профориентации Верхней Пышмы, презентовали жюри модель пусковой установки и ракеты, которые изготовили с помощью 3D-принтера, вошел в число лучших.

"Прежде чем выступить перед экспертами, ребята провели серьезную работу – собрали информацию о событиях 1 мая 1960-го года, посетили выставочную экспозицию ПАО "МЗИК", где узнали, как калининцы производили 13Д, спроектировали и изготовили не только ее макет, но и пневматическую пусковую установку", - рассказали на заводе.

В пресс-службе отметили, что школьники собираются дорабатывать и развивать проект, представленный на чтениях - они планируют сделать макет 13Д более реалистичным, а пусковую установку наводящейся, чтобы в конечном итоге реконструировать знаковое историческое событие и сбить своей ракетой движущуюся цель. В будущем, признаются начинающие инженеры, им было бы интересно поближе познакомиться и с другой продукцией ЗиКа, отметили в пресс-службе уральского предприятия.

О полете Пауэрса

В рамках операции под кодовым названием Grand Slam в конце апреля 1960 года планировался полет U-2 с пакистанской авиабазы Пешавар через Афганистан над советской территорией по маршруту Сталинабад - Аральское море - Челябинск - Свердловск - Киров - Архангельск - Северодвинск - Кандалакша - Мурманск с посадкой на норвежской авиабазе Буде. Ранним утром пилотируемый Пауэрсом U-2C с заводским номером 360 и бортовым 56-6693 без опознавательных знаков вылетел из Пешавара. Для самого летчика это был уже 28-й полет на самолетах U-2. Миновав Афганистан, в 05:35 МСК самолет-разведчик пересек границу воздушного пространства Советского Союза юго-восточней Кировабада (Таджикская ССР), находясь при этом на высоте 18-21 км и летя со скоростью 720-780 км/ч.

Перехватить самолет-разведчик Пауэрса советским самолетам-перехватчикам и высотным истребителям не удалось из-за большой высоты полета U-2. Попытки перехвата продолжались несколько часов. U-2 был сбит ракетой 13Д ЗРК С-75 2-го дивизиона 57-й зенитной ракетной бригады в 08:53 мск при пролете близ села Косулино в районе Верхне-Сысертского водохранилища близ Свердловска. В цель попала самая первая ракета. В результате самолет в воздухе развалился. Сам летчик приземлился на поле у Косулино, где и был задержан местными жителями.