Первый пакетный тур "Ямал. Край тысячи оленей" представят в Татарстане

ТАСС, 19 февраля. Презентация нового пакетного тура "Ямал. Край тысячи оленей" пройдет во вторник в Казани. Как сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, на встрече с представителями туриндустрии и средствами массовой информации Республики Татарстан встретится гендиректор ООО "Дискавер Ямал" Зельфира Махмутова.

"В программу турпродукта включены экскурсии по Салехарду – единственному в мире городу на Полярном круге, выезд в тундру с посещением традиционного чума, знакомство с бытом и укладом жизни коренных малочисленных народов Севера, а также возможность посмотреть на северных оленей и принять активное участие в повседневных заботах тундровиков", - сказано в сообщении.

Казань и Салехард связывает регулярный авиарейс, время в полете составляет 4 часа 15 минут. "Доступность предложения обеспечит содействие авиаперевозчика и местной гостиницы. Стоимость четырехдневного тура вместе с перелетом, проживанием и трансферами по программе составит 19,9 тыс. рублей с человека", - сказано в сообщении.

Планируется, что первая группа туристов прибудет на Ямал уже в начале марта.

Развитие туристического потенциала

По словам директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиля Хайруллина, этот пилотный для Ямала проект по запуску комплексного тура может способствовать развитию туристического потенциала арктического региона.

"Для подготовки экспериментального проекта проделана серьезная работа совместно с туроператором, авиаперевозчиком и объектами туриндустрии. Постарались сделать тур качественным, интересным и предусмотреть все необходимое для комфорта туристов. Безусловно, в первые месяцы реализации специалистами будет дана детальная оценка рентабельности, востребованности и популярности тура. После этого будет понятна дальнейшая перспектива его реализации", - подчеркнул глава ведомства.

Как рассказал ранее в интервью ТАСС Наиль Хайруллин, в приоритетах ведомства - субсидирование проектов - победителей конкурса внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии в автономном округе на общую сумму в 7 млн рублей, а также реализация программы сервисного обучения для работников индустрии гостеприимства гостиничного и ресторанного бизнеса. Представители департамента займутся созданием туристского медиа-бренда Ямала и параллельно запустят медиаканал "VisitYamal" с полезной информацией о регионе для отечественных и зарубежных туристов на четырех языках. Директор департамента также отметил, что в 2019 году стартует пилотный проект "Карта гостя ЯНАО" – туристская карта по фиксированной цене.

По словам Хайруллина, кроме Республики Татарстан, в 2019 году будет продолжено продвижение региона как арктической точки притяжения на международных туристских мероприятиях в Москве и Берлине, Сингапуре и Лондоне.