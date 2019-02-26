Фильм "Тобол" вошел в Топ-5 лидеров проката за уик-энд

ТАСС, 26 февраля. Исторический фильм "Тобол" занял четвертое место в кинопрокате в России и странах СНГ. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinodata.pro за период с 21 по 24 февраля. Лента, вышедшая на экраны 21 февраля, вошла в Топ-5 фильмов, которые чаще всего выбирали для просмотра в кинотеатрах по всей стране. Фильм собрал около $1,2 млн (79 млн рублей).

На первой строчке рейтинга расположился мультфильм "Как приручить дракона 3", стартовавший в один день с "Тоболом". На второй строчке - боевик Роберта Родригеса и Джеймса Кэмерона "Алита: Боевой ангел", вышедший 14 февраля. Третье место занял российский фильм "Громкая связь", премьера которого состоялась 14 февраля. Он собрал за указанные даты $2 млн (132 млн рублей).

Историческая драма "Тобол" (16+) об истории освоения Сибири и событиях на территории современной Тюменской области в петровские времена вышла на большой экран 21 февраля. В картине снялись Дмитрий Дюжев, Александр Лазарев, Екатерина Гусева, Илья Маланин, Павел Табаков, Дмитрий Назаров, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце. Режиссером проекта стал Игорь Зайцев, который также руководил съемками сериалов "Есенин" и "Диверсант. Конец войны".