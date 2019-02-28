Дарья Сунцова: "премия "Бизнес-Успех" нужна обществу, а не бизнесу"

МОСКВА, 28 февраля. Победители финала VIII ежегодной Национальной премии "Бизнес-Успех" (16+) будут награждены 6 марта в конгресс-парке гостиницы "Украина", в поддержку премии состоится бизнес-форум. Руководитель оргкомитета премии "Бизнес-Успех", член президиума "Опоры России" Дарья Сунцова рассказала о том, что нужно современным предпринимателям, как меняется отношение к малому бизнесу в России и какой смысл награждать лучших.

- Целью проекта Национальная премия "Бизнес-Успех" декларируется популяризация малого бизнеса. В этом году форумом 6 марта завершается 8-ой сезон – согласитесь, достаточный срок работы. Можно ли говорить о том, что цель достигнута или, по крайней мере, приближается?

- Наш проект действительно существует с 2011 года и это даёт возможность отследить изменения. С одной стороны, позитивные сдвиги есть. И, конечно, это заслуга не только премии "Бизнес-Успех": есть программы поддержки женского и молодёжного предпринимательства, огромная работа профильного министерства, Корпорации МСП и другой инфраструктуры. Теперь – ещё и нацпроект, в котором популяризация малого бизнеса выделена в отдельный блок. Результат, который мы замечаем: например, СМИ (а хочется верить, что они отражают запросы населения) стали на порядок более заинтересованы в хороших новостях про малый бизнес – сейчас большинство лидеров премии становятся героями телесюжетов или статей в профильных федеральных СМИ.

Но статистика по-прежнему не фиксирует ожидаемого роста в сфере малого бизнеса. Кажется, у нас всех ещё много работы.

- Другой наглядный пример интереса к предпринимательству – это стадионы людей, собирающиеся на выступления мотивационных бизнес-спикеров. А вы не планируете расширять масштаб своих форумов?

- Нет, мы по-прежнему предпочитаем конференц-залы пятизвездочных отелей и площадки государственных институтов (в этом году финал в Москве пройдет в Общественной палате России и конгресс-парке гостиницы "Украина"). Хотя за прошлый год в региональных форумах "Бизнес-Успех" приняло участие 16 тыс. человек, в том числе 12 глав субъектов. Но у нас немного другой подход. Выступления на стадионах – это что-то из жизни рок-групп: про эмоции, заряд энергии и, возможно, удовольствие выступающего. Мы делаем деловые мероприятия, которые оставляют посетителям шанс задать конкретный вопрос, познакомиться со спикерами, обсудить свои проблемы. Быть полноценным участником процесса, а не "массовкой" в дальнем ряду. Хотя для этого нам и приходится ограничивать регистрацию на определенные площадки.

- На этот формат есть запрос? Что сейчас вообще интересно предпринимателям?

- Мы проанализировали около 10 тыс. отзывов о своих мероприятиях. Любопытно, например, что профессиональные бизнес-тренеры перестали интересовать нашу аудиторию (в основном она состоит из предпринимателей 40+ с бизнесом в регионах, работающим более 5 лет). Допускаю, что для молодежной аудитории все наоборот, но наши предприниматели предпочитают практиков, а не тех, для кого выступать на публике – это основная работа.

Повысился запрос на обучение. Если раньше мы дарили лидерам премии денежные призы, сейчас все победители выбирают образовательные программы. Например, на финале – это возможность пройти обучение по программе Executive MBA. Уже несколько лет мы делаем для победителей из регионов акселерационную программу: мастер-классы и стажировки, встречи с федеральными СМИ, бизнес-контакты с потенциальными партнерами из числа крупных предприятий. Такая неделя в Москве, которая для многих существенно влияет на бизнес-судьбу.

- Есть мнение, что если человек не платит за обучение, то оно приносит меньше пользы. Вы предоставляете широкий спектр инструментов поддержки для лидеров премии бесплатно (административная поддержка, качественный нетворкинг, бесплатная реклама, обучение и так далее). Не чувствуете нелепость этого сочетания: "помогать предпринимателю", то есть человеку который должен действовать "самостоятельно, на свой страх и риск"?

- Помогать тем, кто не справится самостоятельно, или тем, помощь кому принесет мультипликативный эффект для общества (в виде рабочих мест, зарплат и налогов) – это философский вопрос, не думаю, что он разрешим.

В 2011 году мы вручали наши первые награды, и я была поражена тем, как один предприниматель, человек, который пережил 90-ые, отдавал кредиты под 120%, отбивал рейдерские захваты и много всего другого преодолел на пути к успешному бизнесу, стоял на сцене и не мог сдержать слез со словами: "Представляете, за 20 лет предпринимательства мне первый раз кто-то от власти сказал спасибо".

Отношение к предпринимателям важнее поддержки, но через неё проявляется. И это важный сигнал для людей в России, которые еще помнят уголовную ответственность за спекуляцию.

Когда-то маятник должен качнуться в другую сторону. Сейчас я наблюдаю, как некоторые предприниматели участвуют во всех конкурсах подряд (интересно, когда успевают бизнесом заниматься?) и добиваются каких-то "плюшек" от разных структур этим способом. Мы тоже часто сталкиваемся с тем, что можно назвать "потребительский экстремизм" от наших участников. Но не думаю, что это повод перестать говорить публичное "спасибо" предпринимателям, подкрепляя его всеми доступными нам инструментами развития бизнеса.

- Мы все чаще видим публичную демонстрацию открытости власти к общению с предпринимателями. Президент России выступает на бизнес-форумах и встречается с молодыми предпринимателями, вы организуете встречи лидеров премии "Бизнес-Успех" с руководителями федеральных министерств и ведомств. Неужели проблемы бизнеса можно решить только так?

- Это был бы странный способ решать проблемы своего бизнеса. Мы приходим к руководителям министерств и ведомств с предложениями, реальной обратной связью (не профессиональных "жалобщиков", а адекватных и успешных людей, за которыми стоят сотни сотрудников, партнеров и тысячи клиентов). Да, мы стараемся продвигать инициативы лидеров бизнес-сообщества на федеральном уровне. Но это, конечно, работа не для конкретного бизнеса. Это один из инструментов развития бизнес-климата – поднять проблему и постараться вместе ее решить. Очень часто у предпринимателей, людей инициативных, неравнодушных, которым уже удалось добиться всего в своем бизнесе, появляются желание и возможность улучшения среды. Лидеры премии "Бизнес-Успех" очень активно себя проявляют в общественных организациях и проектах. И потом, иногда на федеральном уровне действительно не хватает взгляда из регионов.

- А у вас он есть?

В год в рамках проекта "Бизнес-Успех" проходит от 10 до 20 межрегиональных этапов премии и форумов в ее поддержку. Честно говоря, я убеждена, что это основная часть нашей работы. Выезжать в регион, находить местных героев бизнеса, сделать так, чтобы им аплодировали огромные аудитории и снимали местные телеканалы. Да, потом мы пригласим их в Москву. Но Россия очень большая страна, и чтобы узнать своих героев бизнеса полезно знакомиться с ними лично. И мне кажется, что это более важно не для конкретных предпринимателей, которые рассказывают о своем опыте, а для остальных людей, общества, всех, кто наконец заметит, что за каждым продуктом, услугой стоит конкретный человек, предприниматель и его роль достойна уважения.

6 марта в конгресс-парке, гостиница "Украина" состоится форум в поддержку финала Национальной премии "Бизнес-Успех". Ключевая сессия – это выступления участников конкурса, предпринимателей со всей России о своём опыте. Реальные истории, настоящих предпринимателей, которые вас удивят. Бесплатная регистрация на сайте – ПРЕМИЯБИЗНЕСУСПЕХ.РФ

О премии

Национальная премия "Бизнес-Успех" - это проект бизнес-объединения "ОПОРА РОССИИ", Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты России, цель которого - популяризация малого бизнеса в регионах, а также поиск и тиражирование успешных примеров развития территорий через предпринимательство. Проект реализуется при поддержке Корпорации МСП, соорганизатором является Российский экспортный центр. За 8 лет в поддержку премии было проведено 83 открытых межрегиональных форума, которые объединили около 60 000 предпринимателей.

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