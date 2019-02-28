Владимир Нетесов: проделана колоссальная работа по решению проблем обманутых дольщиков

ТАСС, 28 февраля. Полномочный представитель президента РФ В Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провел в Воронеже семинар-совещание на тему "Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" в регионах Центрального федерального округа". Как отмечают в пресс-службе Воронежской областной думы, семинар был посвящен четырем темам: переходу на проектное финансирование в жилищном строительстве, применению BIM -технологий, развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и кадровому и научно-техническому обеспечению строительной отрасли.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что рынок жилищного строительства в регионе хорошо структурирован, и выразил готовность поделиться с другими субъектами РФ опытом решения проблемы обманутых дольщиков. Также губернатор заявил, что правительство региона готово стать четвертой стороной в налаживании взаимоотношений между застройщиками и банками в новых условиях работы.

По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, депутаты регионального парламента в четверг рассмотрят законопроект, который призван закрепить дополнительные меры защиты прав обманутых дольщиков. Впрочем, мера, по его мнению, скорее предупредительная: на текущий момент проблемные многоквартирные дома в регионе отсутствуют. В реестре пострадавших граждан региона также нет лиц, чьи средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. При этом сегодня на территории Воронежской области 66 организаций строят 120 домов (общая площадь жилых помещений там составляет почти 1,5 млн кв.м.) с привлечением денежных средств граждан.

"В Воронежской области, одном из немногих субъектов в стране, была разработана региональная законодательная база, призванная решить проблему обманутых дольщиков. В ноябре 2013 года Воронежская областная дума приняла закон "О защите прав граждан – участников строительства многоквартирных домов, перед которыми не исполнены обязательства по завершению строительства и (или) передаче жилых помещений в собственность. Он регламентирует основания для включения объектов строительства в реестр проблемных и способы решения возникших критических ситуаций. Во многом благодаря именно этому сегодня в области проблема обманутых дольщиков отсутствует", - отметил Владимир Нетесов.

Он добавил, что профилактику возникновения проблемных объектов и обманутых дольщиков на региональном уровне осуществляет также Межведомственная комиссия по вопросам защиты прав дольщиков. С 2015 года она проводит анализ финансово-хозяйственной устойчивости организаций, строящих многоквартирные дома с привлечением средств граждан. "В нашем регионе с 2010 года проделана без преувеличения колоссальная работа по решению проблемы обманутых дольщиков. Совместные действия законодательной и исполнительной власти показали себя максимально эффективно. Что касается перехода на эскроу-счета, то на 25 февраля в регионе было открыто 139 таких счетов по договорам ДДУ", – сказал спикер регионального парламента.

Вместе с полпредом Игорем Щеголевым в обсуждении актуальных вопросов строительства и благоустройства также приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник, начальник ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" Игорь Манылов и представители крупных банковских структур, компаний-застройщиков и экспертного сообщества. Также в мероприятии участвовали руководители субъектов, входящих в состав ЦФО, в том числе губернатор Белгородской области Евгений Савченко, губернатор Смоленской области Алексей Островский и врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Как отметил полпред, нацпроект "Жилье и городская среда" является одним из самых сложных и активно обсуждается на федеральном уровне. В ежегодном послании президента РФ Федеральному Собранию много внимания было уделено вопросам жилищного строительства и ипотечного кредитования. Улучшению жилищных условий и формированию комфортной городской среды было посвящено недавнее расширенное заседание президиума Госсовета в Казани.

Кроме того, участники семинара-совещания в режиме свободной дискуссии обсуждали работу с эскроу-счетами, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, особенности новых технологий в проектировании, а также проблему обманутых дольщиков, актуальную для большей части регионов России.