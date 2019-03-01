Савельев: меры в отношении авиадебоширов необходимо законодательно ужесточить

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Генеральный директор крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев считает, что по отношению к авиадебоширам нужно применять более жесткие законодательные меры. Такое мнение он выразил в интервью "Российской газете".

"Лично я - за более жесткие меры, минимум три года отказа в перевозке. А также за применение в отношении буйных пассажиров серьезных средств сдерживания - таких, как пластиковые наручники, ремни сдерживания", - сказал Савельев.

По мнению главы компании, закон об авиадебоширах является "слишком мягким" для наказания.Согласно закону, перевозчик может запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года. В свою очередь, пассажир из черного списка имеет право летать авиарейсами данной компании лишь при наличии ряда причин, которые должны быть документально подтверждены. "Один год - это, конечно, мало. Но и это работает. У нас уже восемь человек в "черном списке", есть еще шесть кандидатов. Все они совершили вопиющие выходки, и получают по заслугам", - добавил Савельев.

Вместе с тем, он выразил сожаление, что законы о разрешении средств сдерживания до сих пор находятся на стадии рассмотрения. Савельев подчеркнул, что в настоящее время в ситуациях связанных с дебошем в самолете бортпроводникам приходится обходиться подручными средствами и надеяться на помощь адекватных пассажиров, которые сами страдают от дебошей соседей по салону.

Федеральный закон, по которому авиакомпании могут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета, вступил в силу в июне прошлого года.