МХАТ им. Горького представляет первую премьеру после обновления руководства

Москва, 11 марта. 14 и 15 марта 2019 года на основной сцене МХАТ имени М. Горького пройдет премьера спектакля по мотивам пьесы Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни" (16+) в постановке Андрея Кончаловского. В спектакле заняты народный артист РФ Александр Домогаров и заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая.

Художественный руководитель театра Эдуард Бояков называет эту премьеру продолжением линии основателей МХАТ. Он отмечает, что скандинавские драматурги были ключевыми фигурами для Константина Станиславского. "Ибсен, девять пьес которого были поставлены до революции, Гамсун, Стриндберг создавали важнейший контекст, их пьесы легли в основу репертуара Московского художественного театра", - подчеркивает Бояков. Наследником традиций великих скандинавов, по его мнению, стал Ингмар Бергман.

Андрей Кончаловский перенес действие пьесы в Россию в 1990 годы. Спектакль выдержан в традициях мхатовского реализма и достоверности: в сценографии используются предметы интерьера конца 80-х годов, в репликах героев упоминаются обстоятельства, знакомые каждому, кто тогда вместе со страной входил в новую эпоху. По мнению Андрея Кончаловского, "уникальность великих произведений состоит в том, что они универсальны". Режиссер недавно поставил эту пьесу в Италии. Но поскольку как итальянским, так и русским актерам играть современных шведов – усилия над органикой, в итальянском театре он перенес действие пьесы в Италию, а в России - во времена перестройки. "Безусловно, происходит некий сдвиг в интерпретации национальных характеров, но это не лишает спектакль гениального проникновения Бергмана в сущность отношений между мужчиной и женщиной", - полагает Кончаловский.

В итальянской постановке, имевшей большой успех, главную роль исполнила актриса Юлия Высоцкая, которая теперь сыграет в российской постановке. В постановке МХАТ запоздалый приход сексуальной революции в СССР совпал с распадом страны и кризисом культурно-цивилизационной парадигмы. В этом смысле внешние и внутренние события в спектакле рифмуются особо показательно. По мнению Высоцкой, ее героинь объединяет женское восприятие жизни, любви, отношений: "Это, в принципе, универсальная вещь. Общие проблемы возникают у людей, которые поженились, а потом разбежались, но в какой-то момент осознали, что на самом деле являются двумя половинками одного целого. Разница — в предлагаемых обстоятельствах: в 90-е годы у нас в стране все было предельно обострено и человек, оставшийся один, без чьей-либо поддержки, переживал настоящую катастрофу", - отмечает Высоцкая.

Билеты продаются в кассах театра и на сайте www.mxat-teatr.ru

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