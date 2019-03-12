Мифы о лесных пожарах обсудили на семинаре в УрГПУ

ТАСС, 12 марта. Студенты и преподаватели географо-биологического факультета Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) - ведущего педагогического вуза Урала – приняли участие в прошедшем в вузе семинаре "Пожароопасный период". В понедельник они разбирали с экспертами, руководителем противопожарной программы Гринпис России Григорием Куксиным и директором федерального заповедника "Денежкин Камень" Анной Квашниной, как защитить от огненной стихии природу и защититься самому. "На семинаре в нашем университете, где сегодня располагается штаб-квартира Свердловского областного отделения РГО, специалисты из природоохранных организаций опровергли мифы и рассказали правду о лесных пожарах", - сообщили в пресс-службе университета.

Миф первый - лес горит потому, что жарко

Зрелые леса в Свердловской области сформировались только на крайнем севере, северо-востоке и северо-западе региона. Остальная территория покрыта молодым, несформировавшимся лесом. "Позиция "Если где-то и выгорит десяток гектаров – не беда" безответственна и вредна", - убеждены эксперты. Анна и Григорий утверждают, что самовозгорания леса на Среднем Урале чрезвычайно редки. "Горит там, где поджигают. Даже торфяники тлеют не сами по себе, а там, куда попала головешка от костра, незатушенная сигарета или искра от строительной техники. Жаркая и сухая погода влияет только на класс пожароопасности: при первом классе костер может погаснуть сам, при пятом он обязательно станет источником пожара", - отмечают эксперты, добавив, что более 90% природных пожаров происходят по вине человека.

Миф второй – надо жечь сухую траву, чтобы выросла свежая

Второй предрассудок по мере усиления просветительской работы идет на спад: "Если не жечь весной сухую траву, то не вырастет зеленая". Травяные пожары переходят в лесные и несут страшные разрушительные последствия. "Каждый поджог травы – потенциальная возможность для поджигающего стать убийцей", - заключил Куксин.

Куда бежать?

Эксперты отмечают, что, поскольку пожар распространяется в направлении ветра, совет идти прямо в огонь смертельно опасен. Нельзя залезать на склоны или прятаться в оврагах и ложбинах, а также убегать от пожара - огонь распространяется быстрее скорости, которую способен развить обычный человек. Нужно уходить в сторону от фронта пожара и идти поперек ветра.

А что могу лично я?

К любому костру, оставленному горящим или тлеющим, следует применить "правило трех П": полить, перемешать, проверить. И совсем хорошо, если удастся догнать группу туристов, которая оставила этот костер, и побеседовать с ними. Сделать это спокойно и по-доброму обычно бывает достаточно, потому что огромное количество людей даже не подозревает, чем опасны незатушенные костры.

"Гринпис в своих обучающих семинарах и других просветительских акциях придерживается простой, но действенной аналогии: "Будьте в лесу как дома", - отмечают в пресс-службе университета.

Об УрГПУ

УрГПУ был основан в 1930 году. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них - академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.