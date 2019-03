Эксперты: аккаунты в социальных сетях станут объектами интеллектуальной собственности

МОСКВА, 15 марта. В социальных сетях хранится огромный массив нематериальных активов, которые в будущем могут быть коммерциализированы. К такому выводу пришли эксперты на конференции Global IP Exchange, которая завершилась в Берлине 13 марта 2019 года.

В рамках круглого стола под названием "New types of intangible assets and their relation to intellectual property", организованного Ассоциацией IPChain и Фондом "Сколково", эксперты сошлись во мнении, что нематериальные активы и потенциально новые категории объектов интеллектуальной собственности сегодня есть у всех, кто пользуется социальными сетями.

"К нематериальным активам из соцсетей относятся подписчики, влияние, посты, лайки, локации, где пользователи проводят время, информация о том, как много они его проводят, где оставляют просмотры, как интенсивно что-то лайкают или добавляют в избранное. Все эти активы могут быть монетизированы. Мы все знакомы с Facebook, Twitter. Всем известно, что в этих соцсетях уже реализованы определенные бизнес-механизмы для монетизации", - отметил в своем выступлении патентный поверенный и адвокат по вопросам интеллектуальной собственности Мэтью М. Йоспин.

"Мы никогда еще не задумывались о том, что регистрировать нужно права на смыслы. Мы уверены, что нужно лицензировать конечный продукт, однако в соцсетях у каждого пользователя сегодня лежат огромные категории данных и ресурсов", - сообщил представитель уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере Интернета (интернет-омбудсмен) и руководитель компании Radius Group Дмитрий Мариничев.

Модератор круглого стола, директор Центра юридических технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин поддержал позицию. "В цифровом мире ценностью становятся цифровые данные, которые в будущем должны быть причислены к объектам интеллектуальной собственности. Обеспечив это, мы получим огромный рынок, тот самый "голубой океан" с высоким потенциалом коммерциализации. Но это будет невозможно, если не обеспечить эффективный "транспорт", благодаря которому участники этого рынка станут общаться друг с другом. Только с помощью инновационных технологий, новейших сервисов и платформ это будет осуществимо", - добавил Пронин.

По мнению исполнительного президента Ассоциации IPChain Григория Туринцева, мир интеллектуальной собственности переживает глубинные изменения.

"Удивительно, почему мы упорно не хотим следовать по пути развития, подхватывать тренды и идти на опережение. Через несколько лет мы так или иначе все будем вынуждены играть по новым правилам, и поэтому наш выбор – действовать сейчас", - отметил он.

"Проанализировав мировой рынок, мы разработали универсальную бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности, которая охватывает все слои – государство, бизнес и общество. В основе этой бизнес-модели децентрализованный распределенный реестр интеллектуальной собственности IPChain – инфраструктура и инструментарий для того, чтобы интеллектуальная собственность и нематериальные активы могли стать реальными деньгами", – добавил Туринцев.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации – реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.