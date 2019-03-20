Объявлена программа IV Московского культурного форума

Москва, 20 марта. Официальный сайт мэра Москвы mos.ru опубликовал программу IV Московского культурного форума. Главная и Малая сцены, 4 Лектория, 7 направлений, работающих на профильных платформах, представят гостям и участникам форума 100 театральных событий, 50 дискуссий на темы культуры, 30 мастер-классов, 80 мероприятий для детской и семейной аудитории и многое другое.

IV Московский культурный форум пройдет с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале "Манеж". Организатор мероприятия – Департамент культуры города Москвы. Форум объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством.

Четырехдневная программа разделена на деловую часть — для специалистов сферы культуры и искусства и публичную — для жителей и гостей столицы.

Одна из главных тем на форуме –– "Год театра в России". Тема театра определила визуальную концепцию форума, нашла выражение в его программе, а также охватила остальные направления, демонстрируя проникновение театра во все сферы культуры.

Впервые новый опыт "переживания культуры как единого пространства" предлагает взглянуть на форум как на одну большую сцену, состоящую из ступеней-платформ, каждая из которых посвящена одному из направлений: музеи, театры, парки, культурные центры, кинотеатры, библиотеки, школы искусств. Кроме семи традиционных направлений на форуме будет представлена платформа "Культура моего района", которая поможет сориентироваться жителям города в доступной им культурной инфраструктуре. Тематические платформы выстроены по восходящей траектории по отношению к Главной сцене, посвященной театру, а отсутствие стен между ними подчеркнет, что все находятся в едином поле культуры и взаимодействуют друг с другом. В карту форума также включены Лекторий Московского городского экскурсионного бюро и Кадровый центр.

С 23 на 24 марта участники и гости форума смогут посетить акцию "Ночь театров", режиссером-постановщиком которой стал художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман. Впервые на форуме 24 марта будет представлена специальная программа "Детского дня".

Пресс-подход с Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента культуры города Москвы Александром Кибовским состоится 22 марта, в 11:00, на открытии форума.

Пресс-подход с Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента культуры города Москвы Александром Кибовским и художественным руководителем театра "Геликон-опера" Дмитрием Бертманом –– 23 марта, в 21:00, перед началом акции "Ночь театров".

Среди мероприятий форума:

22 марта

15:30–16:30

Публичное интервью с артистом балета Сергеем Полуниным на тему современного хореографического образования

Главная сцена

12:00–13:00

Круглый стол "Событийный маркетинг"

Участники: представители и создатели крупных молодежных международных и общегородских культурных фестивалей и форумов –– фестиваль "Яркие люди", фестиваль Faces&Laces, агентство "Полилог" и др.

Лекторий 1

17:30–18:30

Детский спектакль "СтихоВаренье"

Идея и постановка Юлии Пересильд

Спектакль проводится при участии Фонда развития культуры и современного искусства "Территория".

Главная сцена

22:00–23:00

Концерт "Признание в любви"

Евгений Миронов и Ксения Раппопорт читают фрагменты переписки П.И. Чайковского и Н.Ф. фон Мекк.

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония".

Концерт проводится при участии Фонда развития культуры и современного искусства "Территория".

Главная сцена

23 марта

10:30–11:30

Презентация проекта "Мир русского театра" в Москве: история, программа, участники. Телемост Москва –– Берлин".

Лекторий 2

12:00–13:00

Творческая встреча "Разговор о театре: 30 лет "Мастерской Петра Фоменко"

Ведущий: художественный руководитель Московского театра "Мастерская Петра Фоменко" Евгений Каменькович.

Главная сцена

14:00–15:20

"Уроки музыки"

Моноспектакль Чулпан Хаматовой по произведениям Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной.

Спектакль проводится при участии Фонда развития культуры и современного искусства "Территория".

Главная сцена

14:20–15:20

Открытая лекция ""Электротеатр Станиславский". Программирование и практика"

Ведущий: Борис Юхананов, художественный руководитель ГБУК города Москвы "Московский драматический театр имени К.С. Станиславского"

Малая сцена

16:00–17:00

"Просто о сложном"

Открытый разговор телеведущей Софико Шеварднадзе и Министра культуры России Владимира Мединского

Главная сцена

Ночь театров (23–24 марта)

21:15–21:45

Театрализованное представление "Сон в опере"

Московский музыкальный театр "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана

Главная сцена

22:30–23:00

Фрагмент спектакля "Брак 2.0"

Идея Олега Табакова

Режиссер: Александр Марин

Актеры Театра Олега Табакова: Яна Сексте, Алена Гончарова, Алена Лаптева, Луиза Хуснутдинова и Марианна Шульц.

Главная сцена

00:25–01:00

Фрагмент спектакля "Самоубийца"

по пьесе Николая Эрдмана

Режиссерский дебют актрисы Екатерины Дубакиной представляют актеры Московского драматического театра на Малой Бронной.

Главная сцена

01:35–02:00

Фрагмент спектакля "Баал"

по пьесе Б. Брехта

Режиссер: Иван Комаров

Театр "Июльансамбль" (Мастерская Виктора Рыжакова) Театрально-культурного центра имени Вс. Мейерхольда

Главная сцена

24 марта – Детский день

10:00–11:00

Jumb… Lee… Ya

Спектакль для детей по стихам Эдварда Лира

Режиссер и главный исполнитель: Павел Кравец.

Актеры "Электротеатра Станиславский": Мария Беляева, Андрей Капланов.

Малая сцена

11:15–11:45

"Нам 30 лет"

Выступление артистов Московского детского театра эстрады, отмечающего в этом году свой 30-летний юбилей

Платформа Культурные центры

11:30–12:30

Семинар "Детский музей в ГМЗ "Царицыно". Опыт создания и практические результаты"

Лекторий Московского экскурсионного бюро

11:30–13:00

"Для голоса". Мастер-класс по ораторскому искусству и актерскому мастерству для детей

Лекторий 3

14:00–14:30

П. Чайковский "Щелкунчик"

Выступление Московского симфонического оркестра для детей и юношества. Дирижер: Иван Великанов

Драматический театр песочного искусства "Пески времени"

Главная сцена

14:45–15:45

Выступление ансамбля Black&White Детской музыкальной школы имени Йозефа Гайдна

Малая сцена

20:30–22:00

"Джаз-весна"

Выступление джаз-оркестра под управлением Игоря Бутмана

Главная сцена

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