Соотечественники из четырех стран посетят празднование Дня Победы в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая. /ТАСС/. Соотечественники - представители ветеранских и военно-патриотических организаций из Киргизской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Республики Казахстан - примут участие в праздновании дня Победы в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили ТАСС в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В числе гостей - учитель физической культуры и начальной военной подготовки КГУ школа-лицей № 28 (Казахстан) Игорь Смердов, студент Кыргызского авиационного института им. И.А. Абдраимова, командир поисковой группы при поисковом движении Кыргызстана "Биздин Жениш - Наша Победа" Михаил Василенко, председатель совета ветеранов войск ПВО и ВВС Узбекистана Александр Харламов и воин-интернационалист, учитель начальной военной подготовки лицея № 7 города Исфара (Таджикистан), руководитель патриотического клуба Исмалжон Азимов.

"9 мая они примут участие в акции "Бессмертный полк", в церемонии возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы в Парке Победы и встретятся с представителями Общественной палаты Югры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 10 мая соотечественники встретятся с представителями Ханты-Мансийской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также с преподавателями и учащимися нескольких школ Ханты-Мансийска.