Московский полумарафон пройдет в российской столице 19 мая

Москва, 13 мая. По центральным набережным столицы 19 мая пройдет Московский полумарафон — самый массовый забег России на 21,1 км.

Маршрут Московского полумарафона проходит мимо стен Кремля и по набережным в центре города. Трасса забега измерена и сертифицирована авторитетной международной организацией марафонов и пробегов (AIMS). В этом году на старт выйдут бегуны из 48 стран.

В этом году на забеге будет три дистанции — 5, 10 и 21,1 км. В рамках мероприятия пройдет корпоративная эстафета — представители различных компаний выйдут на старт, чтобы побороться за призовые места. Организаторы предлагают несколько дистанций, чтобы вовлечь в бег как можно больше людей и дать возможность каждому стать частью мероприятия.

Как и в прошлом году Московский полумарафон станет частью масштабного проекта "Забег.рф". В рамках всероссийского праздника бега тысячи людей в разных городах страны выйдут на старт в одно и то же время — в 9:00 утра по московскому времени, независимо от часового пояса.

Традиционно забег соберет на старте элиту российской легкой атлетики. Для победителей Московского полумарафона предусмотрен денежный призовой фонд. Общая сумма призовых выплат составит 1 млн рублей. Она включает в себя выплаты для мужчин и женщин, занявших места с первого по пятое, а также бонусные выплаты за высокий результат. На финише все участники получат медали в обновленном дизайне.

После финиша победителей и призеров в выборочном порядке протестируют на допинг. Спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, будут дисквалифицированы.

По традиции тысячи болельщиков придут поддержать родных и друзей в стартово-финишный городок. Также все желающие смогут следить за ходом соревнований онлайн. Московский полумарафон будет транслироваться в прямом эфире на телеканале Евроспорт 1 и на странице Бегового сообщества в социальной сети ВКонтакте.

Накануне старта — 17 и 18 мая — пройдет масштабная Спортивная выставка. Бегуны получат стартовые пакеты, познакомятся с пейсмейкерами, а также смогут выбрать беговую экипировку, спортивное питание, аксессуары и гаджеты для бега.

18 мая организаторы впервые проведут детские забеги в рамках Московского полумарафона. Юные участники выйдут на старт дистанций 400 и 800 метров. Каждый получит стартовый номер, фирменную футболку, подарки от партнеров и памятную медаль на финише.

Московский полумарафон — самый массовый старт России, который уже шестой год привлекает внимание бегунов со всего мира. Регистрация на дистанцию 21,1 км закрыта — все места были проданы в период проведения онлайн-регистрации. Дополнительная регистрация на дистанции 5 и 10 км будет открыта в дни проведения спортивной выставки.

Следите за информацией на сайте Московского полумарафона.

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