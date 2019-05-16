Названы лучшие профессионалы в сфере корпоративных закупок России

Москва, 16 мая. /ТАСС/. Независимый рейтинг директоров по закупкам, организаторами которого выступают Ассоциация содействия развитию закупочных практик "Ассоциация директоров по закупкам" совместно с рейтинговым агентством RAEX ("РАЭКС-Аналитика"), составляется уже второй год подряд. Рейтинг отражает консолидированную оценку профессиональной репутации ведущих руководителей по закупкам и базируется исключительно на открытом голосовании и экспертизе профессионалов закупочной отрасли.

Формирование рейтинга и исследование проводились в два этапа. В ходе первого этапа экспертная группа из директоров по закупкам ведущих российских компаний выдвинула номинантов, а рейтинговое агентство верифицировало полученные данные. Затем выдвинутые экспертами номинанты оценивали друг друга. Участниками рейтинга стали руководители закупочных подразделений компаний, чья годовая выручка в 2016-2018 годах превышала 5 млрд рублей.

"Подготовленный рейтинг отражает наиболее объективную оценку деятельности не только корпораций и компаний-участников, но и личных качеств их топ-менеджеров, отвечающих за корпоративные закупки. В России институт профессиональной репутации в закупочной отрасли сейчас находится еще у самых истоков, и подготовленный нами рейтинг – это очень важный шаг к его дальнейшему развитию. Важно, что данный рейтинг продолжает быть единственным в России репутационным рейтингом директоров по закупкам, который подготовлен в соответствии с методологией и стандартами ведущих международных рейтингов такого рода", – комментирует председатель правления "Ассоциации директоров по закупкам" Андрей Черногоров.

"Рейтинг директоров по закупкам, подготовкой которого RAEX занимается второй год подряд, завоевал доверие профессионального сообщества, – говорит Дмитрий Гришанков, генеральный директор RAEX ("РАЭКС-Аналитика"). – Мы рады отметить, что ведущие руководители закупок крупнейших российских компаний активно и заинтересованно участвовали в подготовке рейтинга. Ведь исключительно от их доверия и добросовестности зависело, состоится он или нет. Можно сказать, что сам процесс подготовки рейтинга, когда ведущие руководители закупок оценивают деловую репутацию коллег, сплачивает профессиональное сообщество. Также важно, что в числе номинантов рейтинга, по сравнению с результатами прошлого года, много новых имен: почти треть участников – новички. А это значит, что рейтинг не "отлит в бронзе", а адекватно отражает изменения, происходящие в закупочной отрасли".

Топ-5 рейтинга в общей номинации "Лучший директор по закупкам"

(в алфавитном порядке)

- Зафесов Юрий, директор департамента закупочной деятельности ПАО "Россети".

- Зимонас Роман, директор по закупкам, МТО и управлению качеством ГК "Росатом".

- Зырянов Андрей, директор по развитию сети поставщиков ООО "Макдоналдс".

- Князев Евгений, вице-президент, блок развития малого и среднего предпринимательства и закупок ГК "ВЭБ.РФ".

- Хорунжая Светлана, заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам группы "Интер РАО".

Лидеры рейтинга в индивидуальных номинациях

- Номинация "Лучший директор по закупкам компании-субъекта 223-ФЗ" — Зафесов Юрий, директор департамента закупочной деятельности ПАО "Россети".

- Номинация "Лучший директор по закупкам частной компании" — Зырянов Андрей, директор по развитию сети поставщиков ООО "МАКДОНАЛДС".

- Номинация "Лучший директор по закупкам государственного унитарного предприятия" — Данков Павел, заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен".

- Номинация "Лучший директор по закупкам в области внедрения инноваций в систему управления закупочной деятельностью" — Князев Евгений, вице-президент, блок развития малого и среднего предпринимательства и закупок ГК "ВЭБ.РФ".

- Номинация "Лучший директор по закупкам в области антикризисного управления" — Торопов Денис, директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО "РусГидро".

- Номинация "Лучший директор по закупкам в области оптимизации закупочных процессов" — Хорунжая Светлана, заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам группы "Интер РАО".

- Номинация "Лучший директор по закупкам в области экономической эффективности" — Хебнев Анатолий, вице-президент по снабжению группы НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат и его дочерние общества).

- Номинация "Лучший директор по закупкам в области автоматизации закупочных процессов" — Поворозник Ирина, директор по закупкам ПАО "Северсталь" (заместитель директора по продажам сырья, закупкам и логистике).

- Номинация "Лучший директор по закупкам в области электронной коммерции" — Блинов Артем, член правления, директор по закупкам и административным вопросам ПАО "МГТС".

- Номинация "Лучший директор по закупкам в области управления взаимоотношениями с поставщиками" — Волейник Наталия, начальник управления по организации и контролю работы с поставщиками КБ "Ренессанс Кредит".

- Номинация "Лучший директор по закупкам в области импортозамещения" — Кобаладзе Тамара, начальник управления закупок АО "Военторг".

Независимый рейтинг директоров по закупкам

(в алфавитном порядке)

- Барановская Марина Михайловна (АО "Объединенная зерновая компания") — начальник отдела организации тендерных процедур.

- Блинов Артем Георгиевич (ПАО "МГТС") — член правления, директор по развитию.

- Бугрова Екатерина Александровна (ПАО "МОЭСК") — директор департамента организации конкурсных процедур.

- Варакин Алексей Викторович (АО "Оборонэнерго") — начальник департамента закупок.

- Васев Павел Александрович (ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") — начальник управления обеспечения закупок.

- Веткин Илья Сергеевич (ПАО "Банк ВТБ") — заместитель начальника управления анализа и контроля затрат.

- Волейник Наталия Владимировна (КБ "Ренессанс Кредит") — начальник управления по организации и контролю работы с поставщиками.

- Гололобова Татьяна Михайловна (ГК "Ростех") — директор по закупочной деятельности.

- Горячкин Алексей Викторович (ПАО "МТС") — вице-президент по закупкам и административным вопросам.

- Данков Павел Вячеславович (ГУП "Петербургский метрополитен") — заместитель начальника метрополитена.

- Дементьева Ирина Петровна ("М.Видео-Эльдорадо") — директор по управлению поставками, дистрибуцией и логистикой.

- Зайцева Ирина Ивановна (ПАО "СУЭК") — директор по снабжению.

- Зафесов Юрий Казбекович (ПАО "Россети") — директор департамента закупочной деятельности.

- Зимонас Роман Стасович (ГК "Росатом") — директор по закупкам, материально-техническому обеспечению и управлению качеством.

- Золотарева Елена Владимировна (ПАО "Т ПЛЮС") — руководитель управления администрирования проведения закупок.

- Зырянов Андрей Федорович (ООО "МАКДОНАЛДС") — директор по развитию сети поставщиков.

- Карасева Татьяна Викторовна (ПАО "Ростелеком") — директор по закупкам.

- Князев Евгений Николаевич (ГК "ВЭБ.РФ") — вице-президент, блок развития малого и среднего предпринимательства и закупок.

- Кобаладзе Тамара Давидовна (АО "Военторг") — начальник управления закупок.

- Королев Александр Вениаминович (ПАО "Силовые машины"), директор по закупкам.

- Круглов Андрей Владимирович (ГК "Петропавловск"), директор по закупкам.

- Малышкина Ольга Викторовна, до 2018 года - исполнительный вице-президент – руководитель департамента по управлению закупочной деятельностью (ПАО АФК "Система"), победительница в номинации "Лучший директор по закупкам в области оптимизации закупочных процессов" по итогам рейтинга 2018 года.

- Митичкина Ирина Марковна (Центр организации конкурсных закупок ОАО "РЖД") — руководитель центра.

- Петров Алексей Владимирович (ПАО "ВымпелКом") — директор по закупкам.

- Пискунов Анатолий Николаевич (АО "Башкирская электросетевая компания") — член правления - директор по закупкам и логистике.

- Поворозник Ирина Витальевна (ПАО "Северсталь") — директор по закупкам (заместитель директора по продажам сырья, закупкам и логистике).

- Соколов Александр Сергеевич (ГК "Российские автомобильные дороги") — заместитель председателя правления по конкурентной политике.

- Сотникова Юлия Владимировна (FERRERO SPA) — руководитель отдела закупок.

- Ступин Родион Сергеевич (АО "Группа компаний "Медси") — директор департамента управления системой снабжения.

- Торопов Денис Владимирович (ПАО "РусГидро") — директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования.

- Филимонова Наталья Андреевна (АО "Росэлектроника") — руководитель управления.

- Хазова Наталья Юрьевна (Symrise Rogovo) — директор по закупкам и логистике.

- Хебнев Анатолий Владимирович (ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат") — вице-президент по снабжению Группы.

- Хорунжая Светлана Николаевна (группа "Интер РАО") — заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам, руководитель ООО "Интер РАО – Центр управления закупками".

- Шумилишский Михаил Викторович ("Евраз Холдинг") — директор по снабжению.

С положением о рейтинге и методикой рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

Ассоциация директоров по закупкам — крупнейшее и наиболее авторитетное в России официальное объединение профессионалов в сфере корпоративных закупок, миссия которого — формирование и развитие высоких профессиональных стандартов осуществления закупочной деятельности. Основные цели ассоциации — продвижение лучших практик управления закупками, выработка экспертной позиции по нормативно-правовому регулированию рынка корпоративного заказа и доведение ее до регулирующих государственных органов.

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) создано в 2015 году в связи с вступлением в силу законодательства о кредитных рейтинговых агентствах, ограничившего сферу деятельности кредитных РА. До этого времени коллектив РАЭКС-Аналитики работал в составе первого российского рейтингового агентства "Эксперт РА", основанного в 1997 году, под общим брендом RAEX. RAEX (РАЭКС-Аналитика) занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности.