Губернатор Югры рассказала о проделанной работе в сфере межнациональных отношений

ТАСС, 22 мая. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова рассказала в Екатеринбурге на семинаре-совещании по вопросам национальной политики с участием замглавы администрации президента о результатах проделанной работы в этой сфере в 2018 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на едином официальном сайте государственных органов округа.

Комарова сообщила, что в октябре 2018 года в Югре утверждена государственная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма", разработанная с учетом рекомендаций Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и мнения общественности автономного округа. В ее реализации с 2019 года задействованы 11 окружных органов власти и 22 муниципальных образования.

В 2018 году было обучено 60 муниципальных служащих для реализации межнациональной политики. В 2019 году число обученных планируется увеличить до 80 человек. Всего с 2015 года проведены четыре окружных семинара-совещания с участием экспертов федерального уровня, в том числе членов Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, руководителей Совета Ассамблеи народов России, представителей научного сообщества России и автономного округа.

В автономном округе организована грантовая поддержка некоммерческих организаций, которые работают на укрепление гражданского единства. Всего в 2018 году власти помогли 25 НКО.

"Здесь отмечу наше новое решение. С 2019 года введен единый порядок поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций округа – "Грант губернатора". Конкурс проводится два раза в год по 10-ти социально-значимым направлениям, в том числе "Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, поддержка коренных малочисленных народов", - акцентировала Наталья Комарова.

Также в регионе есть шесть центров этнокультурной направленности. В частности, в Нижневартовске центр национальных культур Нижневартовска осуществляет взаимодействие со всеми национальными общественными организациями и культурными автономиями муниципального образования. Проекты, реализуемые его сотрудниками, ("Дни национальных культур", "У чувала дружбы", литературная гостиная, фестиваль "Народные самоцветы", детская познавательная программа "Магия национальной сказки") востребованы большим числом югорцев. За 2018 год через центр прошли 49661 человек, организованы 256 мероприятий. Кроме того, учреждение стало победителем ежегодного окружного смотра деятельности этнокультурных центров в 2019 году.