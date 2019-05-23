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Президент РФ вручил орден Александра Невского председателю совета директоров ПАО "ММК"

Виктор Рашников получил награду за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
Председатель совета директоров ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) Виктор Рашников Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) Виктор Рашников
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 23 мая. Президент России Владимир Путин вручил Орден Александра Невского председателю совета директоров ПАО "ММК" ("Магнитогорский металлургический комбинат") Виктору Рашникову. В президентском Указе говорится, что награда вручена "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу", сообщают в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

"Воспринимаю эту награду как высокую оценку трудовых успехов всего коллектива Магнитогорского металлургического комбината. Магнитка будет и впредь укреплять свои флагманские позиции в России и достойно представлять нашу страну в масштабах мировой металлургической отрасли", - сказал Виктор Рашников, обращаясь к президенту страны и участникам торжественной церемонии в Кремле.

Уроженец города Магнитогорска Челябинской области Виктор Рашников родился 13 октября 1948 года. Его трудовой стаж на ММК превышает полвека — он работает на Магнитогорском металлургическом комбинате с 1967 года. Виктор Рашников - доктор технических наук, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, почетный гражданин Челябинской области и города Магнитогорска - возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области, является председателем попечительского совета Благотворительного фонда "Металлург" и президентом хоккейного клуба "Металлург".

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