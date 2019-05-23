Президент РФ вручил орден Александра Невского председателю совета директоров ПАО "ММК"

ТАСС, 23 мая. Президент России Владимир Путин вручил Орден Александра Невского председателю совета директоров ПАО "ММК" ("Магнитогорский металлургический комбинат") Виктору Рашникову. В президентском Указе говорится, что награда вручена "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу", сообщают в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

"Воспринимаю эту награду как высокую оценку трудовых успехов всего коллектива Магнитогорского металлургического комбината. Магнитка будет и впредь укреплять свои флагманские позиции в России и достойно представлять нашу страну в масштабах мировой металлургической отрасли", - сказал Виктор Рашников, обращаясь к президенту страны и участникам торжественной церемонии в Кремле.

Уроженец города Магнитогорска Челябинской области Виктор Рашников родился 13 октября 1948 года. Его трудовой стаж на ММК превышает полвека — он работает на Магнитогорском металлургическом комбинате с 1967 года. Виктор Рашников - доктор технических наук, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, почетный гражданин Челябинской области и города Магнитогорска - возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области, является председателем попечительского совета Благотворительного фонда "Металлург" и президентом хоккейного клуба "Металлург".