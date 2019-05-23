Аэропорт "Уфа" перешел на стандарт QNH

Москва, 23 мая. В Башкирском центре ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Волги" федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") сегодня в пять часов утра по местному времени осуществлен переход на обслуживание воздушного движения с использованием давления QNH и измерения высоты в футах. Службой движения Центра в тесном сотрудничестве с отделом организации воздушного движения филиала заранее были подготовлены изменения в аэронавигационную информацию, принято активное участие в разработке новых схем захода на посадку. Специалистами служб движения и эксплуатации радиотехнического оборудования и связи была самостоятельно выполнена работа по внесению изменений в картографию КСА УВД "Альфа" и тренажера "Эксперт".

Во время подготовки к переходу специалисты службы ЭРТОС Башкирского центра ОВД провели работу с фирмами "НИТА" и "Элерон" по доработке программного обеспечения оборудования комплекса средств автоматизации управления воздушным движением "Альфа", системы записи и обеспечения информации "Гранит", комплексного диспетчерского тренажера "Эксперт" и информационной системы "АТИС". Переход был осуществлен авиадиспетчерами службы движения под контролем руководителя полетов и дежурной смены ЭРТОС. Благодаря четким действиям специалистов филиала и Центра переход на QNH был выполнен без замечаний и точно в установленный срок.

"Аэропорт Уфа в соответствии с распоряжением Росавиации стал третьим в России из переведенных на QNH. Ранее аналогичная процедура прошла в Санкт-Петербургском и Югорском центрах ОВД. Это аэропорты "Пулково" и "Ханты-Мансийск" соответственно. В ближайшем будущем запланирован переход в Мурманске, Красноярске, Анапе, Архангельске, Южно-Сахалинске, Саратове и Сыктывкаре", - сообщил ТАСС пресс-секретарь ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Николай Ивашов. Кроме того, по его словам, организация воздушного движения с использованием давления QNH и с применением измерения высот в футах в настоящее время осуществляется в зоне ответственности филиала "Крымаэронавигация" (аэропорт "Симферополь").

Справка

В авиации для измерения высоты с помощью барометрического метода используются два стандарта. В большинстве стран принят формат QNH, в некоторых других – QFE. Первый стандарт считается более безопасным.

QNH – это давление, приведенное к уровню моря в точке измерения. Таким образом, после посадки воздушного судна высотомер, на котором установлено QNH аэродрома, должен показать превышение этого аэродрома относительно моря. QFE – давление, измеренное на уровне аэродрома. После посадки на высотомере отображается ноль. Россия в настоящее время находится в процессе перехода от QFE к QNH.