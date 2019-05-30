УЭХК направил 3 млн рублей на поддержку соцпроектов в образовании, культуре и искусстве

ТАСС, 30 мая. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК, предприятие Топливной компании Росатома ТВЭЛ, Новоуральск, Свердловская область) направил 3 млн рублей на поддержку социально значимых проектов в образовании, культуре и искусстве на территории Новоуральского городского округа, адресатами финансовой помощи стали 19 организаций. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия по итогам конкурса благотворительных грантов.

"Всего в 2019 году на конкурс поступило 59 заявок, из них 27 получили путевку в жизнь. Отбор грантополучателей проводила рабочая группа – команда независимых экспертов, в составе которой специалисты в области образования, культуры, администрации городского округа и члены совета по благотворительности УЭХК", - сказано в сообщении комбината.

Среди победителей конкурса грантов - проекты учебно-методического центра развития образования: "Первый шаг в атомный проект" и "Именные премии АО "УЭХК" победителям олимпиад", местной общественной организации "Офицеры Новоуральска", конкурс среди сотрудниц силовых структур "Золотая звезда - 2020".

В списке проектов, также получивших грантовую поддержку комбината, - творческие инициативы профсоюзной организации неработающих пенсионеров УЭХК, ДК "Новоуральский", Театра музыки, драмы и комедии, музыкальные программы Детской школы искусств, культурно-образовательные проекты Публичной библиотеки и Детской школы искусств. Финансовое содействие получили творческие проекты Новоуральского технологического колледжа, экологические мастер-классы Свердловского медицинского колледжа и интеллектуальные турниры школы №54, развивающие мероприятия детских садов "Росток" и "Страна Чудес".

"Конкурс благотворительных грантов – это лишь часть программы социальных инвестиций комбината в развитие и благополучие Новоуральска. Уральский электрохимический комбинат всегда поддерживает социальные и творческие инициативы, реализуемые на территории Новоуральского городского округа, направленные на благо его жителей", – отметил генеральный директор АО "УЭХК" Александр Белоусов.

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

ООО "НПО "Центротех" – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.