Выставка о быте уральцев за две тысячи лет до н.э. открылась в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Выставка, посвященная быту людей, живших на современной территории Челябинской области за две тысячи лет до нашей эры "Аркаим: древнее наследие Южного Урала" (12+), приуроченная к Уральскому культурному форуму - 2019, открылась в екатеринбургском Музее истории и археологии Урала. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Свердловского краеведческого музея Владимир Быкодоров.

"На выставке представлены уникальные артефакты, демонстрирующие особенности архитектуры и образа жизни древних жителей Урала", - сказал Быкодоров.

Кроме того, в экспозиции можно увидеть модель, возможно, самого древнего колеса в мире. "Колесо из Аркаима уникально тем, что оно старше того, которое было обнаружено на территории Междуречья (область между реками Тигр и Евфрат, на территории современного Ирака) и считается первым колесом в мире, - добавил Быкодоров. - Возможно, жители Аркаима освоили колесо раньше, чем обитатели Междуречья", - добавил представитель музея.

Также в экспозиции представлена реконструкция внешнего облика жителей Аркаима, выполненная антропологами. Выставка будет работать до 7 июля.

"Аркаим" - укрепленное поселение бронзового века (XXI-XVIII вв. до н.э.), обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой. Здесь занимались металлургией, ткацким и гончарным делом, скотоводством. В 1991 году решением Совета министров РСФСР территорию аркаимской долины и еще 15 окрестных участков с археологическими памятниками древней культуры объявили заповедными.

Уральский культурный форум (16+) - мероприятие, организуемое Министерством культуры Свердловской области. Оно посвящено созданию единого социокультурного пространства уральского округа и определению перспектив развития социально-культурной сферы в регионах. Учредителем события выступает полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе.