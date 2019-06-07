Южноуральские города при поддержке ВЭБ смогут получить новый экологичный транспорт

ТАСС, 7 июня. Глава Челябинской области Алексей Текслер и председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о взаимодействии.

Как сообщают в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области, стороны договорились о взаимодействии при реализации проектов модернизации систем городского общественного транспорта на Южном Урале. В частности, ВЭБ готов поддержать инвестиционные проекты, которые направлены на модернизацию трамвайных и автобусных сетей в региональной столице, а также в городах Златоуст и Магнитогорск.

С помощью лизинговых механизмов ВЭБ поможет обновить парк подвижного состава, в том числе профинансировать поставки современных автобусов, работающих на сжиженном природном газе.

"Обновление транспортных систем в российских городах – важная часть повестки современной городской экономики. Комплексный подход к организации транспорта в агломерациях позволит повысить качество жизни людей, обеспечит транспортную связность территорий и улучшит экологическую ситуацию", – приводят в управлении слова Шувалова.

"Соглашение о сотрудничестве открывает для Челябинской области новые возможности для развития городских транспортных систем. Особенно актуально это для Челябинской агломерации, где проживает более полутора миллионов человек, и нынешнее состояние общественного транспорта не отвечает возросшим потребностям. Нам необходимы концептуальные решения, которые бы четко увязывали между собой различные виды городского транспорта. Корпорация развития "ВЭБ.РФ" имеет опыт в разработке таких систем и свой пакет предложений. Рассчитываю, что в рамках соглашения уже в ближайшее время будет активизирована системная работа по модернизации общественного транспорта в городах Челябинской области", – отметил Текслер.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву и руководителям регионов РФ до 1 июля 2019 года подготовить предложения по развитию городского общественного транспорта на базе отечественных решений. Поручения главы государства были даны по итогам его встречи с представителями общественности для обсуждения нацпроекта "Жилье и городская среда" 12 февраля 2019 года. Президент поддержал предложение включить в программу развития городской среды общественный транспорт, отметив, что "в стране в разы сократилось количество импорта и увеличилось собственное производство изделий транспортного машиностроения <…>". Он подчеркнул, что в России началось производство отечественных трамваев, которые лучше любых импортных аналогов.