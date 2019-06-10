Завершился III Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС"

Москва, 10 июня. В Ставрополе состоялась торжественная церемония закрытия III Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", на которой анонсировали студенческую весну стран СНГ.

На городской площади имени Ленина показали лучшие творческие номера стран-участниц фестиваля и объявили лучшую творческую молодежь среди стран БРИКС и ШОС.

Обладателем лучшего голоса стран БРИКС и ШОС, победителем Международного музыкального конкурса "Универвидение" (аналог конкурса "Евровидение") стала участница из Беларуси – Александра Романовская, второе место заняла певица из России – Александра Мелашенко, третье место досталось исполнительнице из Китая – Цзоу Цзя Чэнь.

Победительницей XXVIII Международного конкурса красоты и таланта "Королева Студенчества – 2019" стала Жамиля Ишенбаева из Киргизстана.

Также были названы имена лучшей творческой молодежи мира на площадке "Арт-холл", которая совместила в себе несколько направлений: музыка, танец, оригинальный жанр, художественная самодеятельность. Гран-при фестиваля завоевали танцевальный коллектив Dance cod из Краснодарского края, сборная вузов Республики Северная Осетия-Алания, Аваис Казми из Республики Пакистан, Глеб Ким из Киргизской Республики, Black X из Саратовской области РФ, "Театр моды русского костюма" из Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Челябинской области РФ.

С речью к участникам, гостям, волонтерам и организаторам фестиваля обратился губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров: "Благодарю вас всех. Огромное спасибо, Ставрополь. Особенно благодарю горожан – за ваши улыбки, за ваше настоящее гостеприимство. Все вместе мы старались, чтобы люди, которые приехали к нам, в Россию, навсегда ее полюбили. Немного грустно прощаться со студвесной, но я уверен, что Ставропольский край еще станет площадкой для новых встреч и крупных мероприятий".

Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий объявил сразу три региона, в которых пройдут фестивали Студенческой весны в 2019 году: национальный финал массовой программы поддержки и развития студенческого творчества XXVIII Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" пройдет в Ростове-на Дону, в Иркутске состоится Студенческая весна для обучающихся в колледжах, а Казань примет у себя международную Студенческую весну стран СНГ.

"Спасибо вам за ваши эмоции. Спасибо за то, что вы такие чуткие и внимательные. Спасибо всем иностранным делегациям. Спасибо, конечно, гостеприимному Ставрополю", – обратился Председатель РСМ к участникам церемонии.

В завершение церемонии тысячный детский хор исполнил песню российского музыкального исполнителя Басты "Сансара" и гимн БРИКС и ШОС, в небо был запущен огромный воздушный шар, который находился в центре города во время работы фестиваля. Шар украшен флагами стран участниц. Хедлайнером фестиваля стал американский хип-хоп исполнитель Эйкон (Akon), который выступил с концертом перед более чем пятидесятитысячной публикой горожан и участников фестиваля.

"Студенческая весна – самый престижный творческий конкурс в нашей стране. Важно, что в 2019 году фестиваль вошел в платформу "Россия – страна возможностей" и стал ее первым творческим проектом", – отметила руководитель молодежных проектов АНО "Россия – страна возможностей" Ирина Карих.

Всего участниками фестиваля стали 2,5 тыс. человек из 23 стран: Россия, Бразилия, ЮАР, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Индия, Иран, Пакистан, Монголия, Беларусь, Турция, Шри-Ланка, а также Австрия, Вьетнам и Грузия (специальные гости фестиваля).

Программа фестиваля была разделена на семь направлений: лидерство и медиа, музыка, красота, спорт, образование и искусство, состоялась серия молодежных диалогов: Российско-Грузинский и Российско-Вьетнамский.

На полях фестиваля состоялась встреча глав ведомств по делам молодежи стран БРИКС и ШОС. Участниками фестиваля была поддержана инициатива таджикской стороны о проведении Года молодежи стран БРИКС и ШОС. Также участниками IV Форума молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, прошедшего на фестивале, были поддержаны инициативы по запуску в этом году в Казани Молодежного бизнес-инкубатора стран ШОС, проведению на ежегодной основе Международного фестиваля "Студенческая весна стран СНГ".

Проведение фестиваля приурочено к открытию года председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества. В этом году фестиваль прошел под эгидой ЮНЕСКО. По итогу была подписана резолюция форума стран БРИКС и ШОС. Участники определили приоритеты направлений "Качество образования" и "Неформальное образование". Среди них есть такие пункты, как "разработка единых регламентов молодежного тренерства", "создание общих стандартов развития студенческих комиссий", "формирование сути обученных студенческих экспертов".

В резолюцию фестиваля вошел план конкретных мероприятий, который будет реализован профильными ведомствами и молодежными организациями стран БРИКС и ШОС в 2019-2020 годах.

Организаторами фестиваля являются: Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, правительство Ставропольского края, Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи". Фестиваль проходит при поддержке АНО "Россия – страна возможностей".

Фестиваль "Российская студенческая весна" является национальным финалом самой массовой программы поддержки и развития студенческого творчества. Первая "Российская студенческая весна" прошла в России в 1933 году. В 2019 году вошел в платформу "Россия – страна возможностей" и стал ее первым творческим проектом.

Возрастная категория 16+