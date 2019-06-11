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XI Международный IT-форум в Югре

Владимир Гамза обозначил новые финансовые тренды на XI Международном IT-форуме

Заседание Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике прошло в понедельник в Ханты-Мансийске
© ТАСС

ТАСС, 11 июня. Выездное заседание совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансово-промышленной и инвестиционной политике прошло в понедельник, 10 июня, в Ханты-Мансийске на площадке XI международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Модератором выступил председатель совета, президент Инвестиционной группы "ЮФК" Владимир Гамза.

На повестке заседания были вопросы региональной финансово-промышленной политики, обеспечивающие рост современных реальных секторов экономики, инструменты для формирования эффективного трансмиссионного механизма преобразования сбережений в инвестиции, а также лучше региональные практики по улучшению инвестиционного климата.

Впервые рассказывая на выездном заседании о задачах Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, Гамза уточнил, что особое внимание уделяется выработке предложений по формированию эффективной государственной финансово-промышленной и инвестиционной политики, участию в разработке и реализации предложений по финансовому обеспечению национальных проектов, отраслевых и региональных программ.

Председатель Совета ТПП РФ в видеоинтервью ТАСС рассказал об этих и других аспектах форума в Ханты-Мансийске.

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XI Международный IT-форум в Югре
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