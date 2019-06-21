Москва, 21 июня. Сергей Митин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член правления ВЭО России, заявил, что в России появится первый агробиотехнопарк, на 22-ой экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России, в рамках которой состоялось заседание Временной комиссии Совета Федерации по законодательному обеспечению развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ.

Сессия была посвящена инновационному развитию агропромышленного комплекса и совершенствованию правовых и организационно-экономических механизмов.

Открывая мероприятие, Сергей Бодрунов, президент ВЭО России и Международного Союза экономистов, подчеркнул, что ВЭО России проводит эту экспертную сессию совместно с Временной комиссией Совета Федерации по законодательному обеспечению развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ: "Тематика экспертных сессий ВЭО России формируется с учетом мнений представителей исполнительной и законодательной власти. Мы выносим на обсуждение вопросы, которые требуют детальной проработки в научной и экспертной среде, чтобы по итогам сформировать предложения, которые могут быть использованы в работе государственных структур".

Сергей Митин отметил, что агропромышленный сектор – один из локомотивов отечественной экономики, но, несмотря на успехи, Россия отстает от мировых лидеров.

Сенатор добавил, что Россия остается нетто-импортером технологий в области сельского хозяйства, и это сдерживает ее инновационное развитие: "Особенно остро стоит вопрос обеспеченности страны собственными семенами. По данным Минсельхоза России, в 2018 году доля импортных семян сахарной свеклы составила 96,5%, овощей – 72,6%, картофеля – 54,6%. Прослеживается устойчивая импортозависимость от генетического материала крупного и мелкого рогатого скота, сельскохозяйственной техники и оборудования, средств защиты растений, оборудования для отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности".

Проведенный экспертами Временной комиссии анализ показал, что доля предприятий, осуществляющих научно-технологические инновации в сельском хозяйстве, ниже, чем в других отраслях. По данным Росстата, к 2017 году она составляла не более 4%.

Александр Петриков, директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, член президиума ВЭО России, назвал три причины, которые тормозят инновационное развитие в отечественном сельском хозяйстве. Во-первых, в стране отсутствует эффективная система внедрения результатов научных исследований и разработок в сельскохозяйственное производство. Во-вторых, нет единого центра экспертизы технологических разработок в области сельского хозяйства. В-третьих, сельскохозяйственная наука недофинансирована. "Сельскохозяйственная наука целиком зависит от государства, – подчеркнул Александр Петриков. – Доля государственного сектора в текущих затратах на исследования и разработки в сельском хозяйстве составляет 83%, тогда как по другим отраслям науки эта цифра составляет всего 34%".

За решением Александр Петриков предложил обратиться к мировому опыту и привел в качестве примера Бразилию, где поддержкой и внедрением инновационных разработок в сельское хозяйство занимается государственная корпорация Эмбрапа, в которой трудятся 10 тыс. сотрудников, а ее годовой бюджет составляет $1 млрд.

"В России такого центра нет. Нужно создать что-то вроде Ростехнологий в аграрном секторе, – заявил академик, – и, конечно, необходимо увеличение бюджетной поддержки, особенно прикладных исследований и разработок, которые недофинансированы, государство вкладывает деньги в фундаментальную науку, которая не коммерциализируется".

Для решения задач, озвученных академиком Александром Петриковым, в Рязанской области на базе "Федерального научного агроинженерного центра ВИМ" в ближайшее время появится агробиотехнопарк. Временная комиссия поддержала решение о его создании.

Яков Лобачевский, первый заместитель директора Федерального научного агроинженерного центра ВИМ, рассказал подробнее о проекте. По мнению ученого, работа агробиотехнопарка будет содействовать "эффективной интеграции научных учреждений, индустриальных партнеров, образовательных организаций и сельскохозяйственных товаропроизводителей в проведение прорывных научных исследований, получение научно-технического продукта и его эффективного внедрения в производство".

Яков Лобачевский также предложил создать Межведомственный комитет, который бы занимался организационно-правовой основой нового образования. Дело в том, что в российском правовом поле нет определения "агробиотехнопарк", его критериев и задач. Это может стать сдерживающим фактором развития таких технопарков, нивелировать начинания по их созданию на территории страны.

Виктор Старовойтов, заместитель директора по инновационному развитию Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха, вернулся к поднятой сенатором Сергеем Митиным проблеме импортозависимости. В России из 437 сортов картофеля только 235, то есть 54,6%, российских. "Если нам перекроют этот шлюз, могут возникнут серьезные проблемы. Почему так вышло? Наука недорабатывала в силу недостаточной инфраструктуры и материально-технической базы. Свою роль, без сомнения, сыграла слабая заинтересованность картофелеводческих компаний в наших сортах, которые требуют раскрутки. Системные меры по продвижению отечественных сортов – важная задача", – подчеркнул ученый.

Михаил Глубоковский, научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, описал ситуацию в рыбном хозяйстве: "Если обратиться к истории, все прорывы в рыбном хозяйстве за последние 100 лет происходили благодаря двум импульсам – это новая сырьевая база и развитие аквакультуры. Какие у нас перспективы по увеличению сырьевой базы по дикой рыбе? По нашим оценкам, новые потенциально доступные стратегические запасы водных биоресурсов для России и мира составляют более 230 млн т".

Как подчеркнул ученый, для освоения этих ресурсов нужно решить ряд задач: во-первых, изучить популяционную биологию видов и оценить их запасы, во-вторых, создать новые орудия промысла и, в-третьих, разработать новые технологии переработки сырья из водных биоресурсов. А для этого нужны "кадры, новые суда и политическая воля".

Геннадий Полунин, заместитель директора по научной работе Федерального научного центра аграрной экономики и социального развития сельских территорий, рассказал о возможных путях инновационного развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур.

Ученый предложил следующие решения: во-первых, концентрацию материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях, во-вторых, институциональные преобразования, в частности, создание Фонда инновационного развития АПК или Фонда развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур при Минсельхозе России для поддержки лучших технологий, и, в-третьих, расширение участия регионов за счет создания и развития семеноводческих кластеров.

Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, советник президента РАН, высказался о ситуации в сельском хозяйстве с макроэкономической точки зрения. По мнению академика, льготные механизмы по субсидированию кредитных ставок и эмбарго на ввоз продовольствия из Евросоюза больше не могут оставаться драйверами роста сельского хозяйства. Для развития нужны внутренние источники кредита, без них отрасль, учитывая сезонность сельскохозяйственного производства, расширяться не может. Ученый полагает, что государственные банки должны иметь план по кредитованию всех отраслей сельского хозяйства, также не помешал бы целевой фонд.

При подведении итогов заседания были заданы реперные точки для дальнейшего развития сотрудничества ВЭО России и Временной комиссии Совета Федерации по законодательному обеспечению развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ в части всестороннего анализа ситуации в секторе АПК и выработки предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства и существующей нормативной базы.

Аналитические материалы и предложения по совершенствованию правовых и организационно-экономических механизмов в АПК, подготовленные по итогам заседания, будут использованы в работе Временной комиссии и профильных федеральных органов исполнительной власти.

Все материалы заседания появятся на страницах Научных трудов ВЭО России и аналитического журнала "Вольная экономика" и будут доступны широкому кругу читателей.

Возрастная категория 0+

Подробнее на сайте ВЭО России