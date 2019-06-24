В Кубке России по аквабайку 2019 приняло участие рекордное число спортсменов

Москва, 24 июня. В Тверской области завершился Кубок России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк", который проходил на базе event-отеля "Конаково Ривер Клаб". Соревнования стали самыми представительными за последние несколько лет: в них приняло участие 70 спортсменов. На Кубке впервые были проведены показательные соревнования в дисциплине "фристайл" среди детей.

В основной программе соревнований состоялись старты в трех дисциплинах.

Упорнейшая борьба развернулась между спортсменами, выступающими в дисциплине фристайл. За звание обладателя Кубка боролись 13 аквабайкеров, что почти вдвое превышает не только среднее количество участников в этой дисциплине на всероссийских стартах, но и на крупнейших международных соревнованиях. Победителем стал Арсений Матанцев, повторивший свой успех 2017 года. Второе место занял Алексей Кривошеин из Санкт-Петербурга, выступивший на Кубке России впервые.

Главный фаворит соревнований Сергей Чемезов, идущий третьим в международном рейтинге по итогам двух этапов текущего Чемпионата мира по аквабайку, стал бронзовым призером Кубка России. "По техническим причинам я не смог выступать на своем аквабайке в первый день соревнований, что не позволило откатать программу на том уровне, на котором я готов. Поэтому в финале для меня был важен не столько результат в турнирной таблице, сколько возможность показать свой максимум. И я доволен своим итоговым выступлением", - прокомментировал спортсмен.

В кольцевых гонках в разных классах победу одержали Эдуард Саркисян, Николай Архипов, Олег Михеев, Роман Шатырин, Александр Кабатов. В слаломе победу праздновали Эдуард Саркисян и Николай Архипов.

На состоявшемся в рамках Кубка Первенстве России по аквабайку, где состязания проводятся среди детей в гоночных дисциплинах, чемпионами стали Степан Малов из Углича (11 лет) и Кристина Саркисян из Москвы (14 лет).

Кроме того, впервые в истории российских соревнований состоялись показательные соревнования детей во фристайле. "Сегодня официальный детский зачет существует только в гоночных дисциплинах, поскольку фристайл считается более травмоопасным видом спорта. На самом деле это не совсем так, и гонки не менее опасны, чем выполнение трюков на воде. Мы бы хотели, чтобы Министерство спорта признало этот класс соревнований как официальный. Это, безусловно, даст огромный толчок развитию дисциплины фристайл. И уже очень скоро у нас начнут появляться дети, с которыми будет сложно тягаться взрослым", - прокомментировал Михаил Ершов, главный организатор Кубка России по аквабайку, главный тренер сборной России по фристайлу, чемпион России по аквабайку.

В этом году второй раз подряд в рамках Кубка России по аквабайку успешно состоялись единственные в мире официальные соревнования в международной дисциплине гидрофлай (флайбординг), которые проводились под эгидой Всемирного водно-моторного союза (UIM). В них приняли участие 11 спортсменов, в том числе лидеры мирового флайборда. Первое место занял Даниил Кондрушин, второе - Дмитрий Журавлев, третье - Сергей Филиппов. Среди девушек сильнейшей стала Валерия Вершинина. Вечером зрители увидели уникальное фристайл-шоу на воде "Космическая Одиссея" с участием флайбордистов, только что подтвердивших свой высокий статус на соревнованиях.

"В своей фристайл-программе Сергей Филиппов, бронзовый призер соревнований, сделал сложнейшие элементы – тройной бэкфлик (сальто) дропом, двойной супермен бэк, инфинити. Однако судьи ФВМСР (Федерация водно-моторного спорта России), опираясь на международные правила UIM, не присвоили ему первое место и передвинули на третью строчку. Этот прецедент является важным сигналом для нас, организаторов, для нашего профильного комитета по аквабайку в рамках ФВМСР, куда входит и гидрофлай, провести совместную работу для доработки правил судейства гидрофлая", - комментирует Андрей Краснов, председатель оргкомитета Кубка России по аквабайку.

"Большая честь для региона принимать Кубок России по аквабайку. С каждым годом все выше становится уровень организации и проведения соревнований. В 2019 представлены очень сильные команды, обеспечена высокая конкуренция. Развитие спорта – в числе приоритетов, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт – образ жизни большинства россиян", - прокомментировал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

С каждым годом увеличивается не только число участников, но и регионов и городов, которые они представляют. На этих соревнованиях выступили спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Углича, Альметьевска, Владимира, Перми, Красноярска, Реутова, Брянска, Твери, Казани и других городов. Системное проведение соревнований в последние несколько лет дает толчок популяризации и развитию всех дисциплин аквабайка.

Организатор: коммуникационная и продакшен-группа Russian Extreme Machine.

Судейство: Федерация водно-моторного спорта России.

Профильный комитет: Комитет по аквабайку Федерации водно-моторного спорта России.

Генеральный партнер: Marathon Group.

Главный патронаж: Правительство Тверской области.

Патронаж: Министерство спорта РФ, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Международный водно-моторный союз (UIM), Министерство туризма Тверской области.

Принимающая сторона: Конаково Ривер Клаб.

Технические партнеры: яхт-клуб "Парк Рублево", вейкборд и вейксерф-клуб Malibu, BRP-центры "Северный ветер" и "Южный ветер" Санкт-Петербург, BRP Travel, YamahaMotors, "Авто 69".

Рекламный партнер: North Star Media.

Стратегический информационный партнер: Первый канал.

Генеральный информационный партнер: информационное агентство России "ТАСС".

Информационные партнеры: телеканалы "Матч ТВ", Russia Today, Чемпионат.com, радио NRJ, ВЕСТИ.ру, журналы MotorBoat & Yachting, "Большой спорт", "Мото", The Challenger, "Российский стадион".

Официальный сайт.

Полные результаты соревнований.

Фотоочет. (Копирайт: Jetskirussia.ru)