Москва встречает Всероссийский театральный марафон

Москва, 26 июня. Cамый масштабный проект Года театра - Всероссийский театральный марафон - достигнет столицы 28 июня. На сцене Московского театра Et Cetera состоится торжественная церемония передачи Символа марафона, в которой примут участие:

- Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец;

- Председатель СТД и художественный руководитель Московского театра Et Cetera Александр Калягин;

- Мэр Москвы Сергей Собянин (на согласовании);

- министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

- выдающиеся деятели культуры - режиссеры, актеры, хореографы, музыканты, руководители театральных вузов.

Торжественную церемонию предварит музыкальное выступление, в нем примут участие артисты театра Et Cetera и других московских театров в сопровождении оркестра Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Постановщик – режиссер Михаил Рахлин. В фойе театра Et Cetera столичная публика познакомится с макетами спектаклей, поставленных в разных театрах Москвы, и с мультимедийным фотопроектом Александра Иванишина "Режиссер. Рождение спектакля".

Программа московского марафона включает в себя и детские мероприятия: спектакли прямо на площади перед театром Et Cetera покажут Московский театр кукол и театр "Тень", Московский детский сказочный театр пригласит юных театралов на мастер-класс.

Начало детских мероприятий: 28 июня 11:00.

На площади также подготовлена программа, посвященная Году театра. "Геликон-опера" и Московский Театр Луны покажут свои концертные программы. Автограф-сессии проведут Роман Виктюк, Иосиф Райхельгауз, Алла Сигалова, Илзе Лиепа, здесь же можно будет приобрести книги этих знаменитых авторов. Пройдут открытые консультации ГИТИСа.

Дата и время мероприятий: 28 июня 13:00.

Фотовыставка "Хроника Всероссийского театрального марафона" откроется в Москве на Никитском бульваре с 26 июня. Важные события марафона, города и театры-участники, фрагменты спектаклей будут отображены в этой экспозиции.

Всероссийский театральный марафон проходит через все 85 регионов России в виде эстафеты — от театра к театру, из города в город, c востока страны до ее самой западной точки — Калининграда. Стартовав 18 января 2019 года во Владивостоке, он прошел через 49 российских городов, в нем приняли участие 76 театров, которые показали 160 спектаклей более 75 000 зрителей.

Возрастная категория 6+