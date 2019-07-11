Льготу на транспортный налог для многодетных семей планируют ввести в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг на очередном заседании единогласно приняли в первом чтении законопроект о дополнительной льготе на транспортный налог многодетным семьям региона, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сейчас в области уже действует льгота в виде полного освобождения от уплаты налога на одно транспортное средство для одного из родителей в многодетной семье. Но это право распространяется только на малоимущие семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты.

"Если раньше мы освобождали только малообеспеченную категорию семей, то сегодня законопроектом льготу будем предоставлять всем многодетным семьям, в том числе усыновителям - всем категориям многодетных семей <...> Но условием мы прописали то, что транспортное средство будет иметь мощность до 200 лошадиных сил включительно [сохранение принципа адресной социальной поддержки, избежание предоставления льготы для владельцев элитных мощных автомобилей - прим. ТАСС] <...> Есть заключение от временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области [Валерия Лимаренко], который с законодательной инициативой согласился", - сообщила журналистам депутат Сахалинской областной думы, инициатор законопроекта Наталья Захарчук. Планируется, что законопроект начнет действовать с 1 января 2020 года.

По словам депутата, необходимость в принятии законопроекта появилась в связи с тем, что в Сахалинской области с каждым годом становится все меньше малоимущих граждан, несмотря на то, что всего в регионе в 2019 году 6257 многодетных семей. К примеру, существующей сейчас льготой на транспорт в 2015 году воспользовались 157 семей, в 2016 году - 117, в 2017 году - 73. Все дело в том, что получаемые многодетными семьями доходы уже не позволяют считать их малоимущими, а значит, и получать льготу. При этом людям все равно приходится нести больше расходы на воспитание, содержание и обучение детей.