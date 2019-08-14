Подведены итоги конкурса "Точка на карте. Ритмы повседневности - 2019"

Углич, 14 августа. Жюри конкурса "Точка на карте. Ритмы повседневности", который проходил в рамках XIII фестиваля фотографии "Фотопарад в Угличе", подвело итоги этого года.

Традиционно на конкурс принимаются работы, снятые в населенных пунктах любой точки мира, кроме городов-миллионников. В этом году организаторы предложили участникам представить работы, раскрывающие повседневность будничной жизни, ее ритуалов и традиций.

В этом году было прислано около 2000 работ, среди участников есть авторы России, Польши, Минска, Украины и Казахстана. Конкурс проходил в два этапа: сначала работы отбирали мастера XIII фестиваля "Фотопарад в Угличе". Лучшие работы, отобранные на этом этапе, были показаны на фотовыставке, которая прошла в дни фестиваля.

Вторым этапом стало очное обсуждение итогов конкурса в Угличе. В итоговое жюри конкурса вошли:

- Александр Китаев – фотограф, историк фотографии, председатель жюри конкурса;

- Ольга Бубич - фотограф, эссеист, преподаватель;

- Андрей Безукладников - фотограф, основатель и руководитель интернет-ресурса Photographer.ru;

- Владимир Левашов - историк фотографии, российский художественный и фото-критик;

- Александр Сорин – фотограф, куратор, организатор Центра документальной фотографии Fotodoc.

Все члены жюри собрались в Угличе в дни фестиваля и обсудили работы финалистов.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

Гран – При

Руденко Анастасия

"Дни смотров полезных дел"

Автор получает приз от официального партнера фестиваля компании Panasonic - Panasonic LUMIX DC-GX9KEE-K.

"Культура и традиция"

1 место - Петров Михаил

"Соль земли"

Приз - Чехол LOWEPRO GearUp Case Large.

2 место - Шевлякова Марина

"Край света. Териберка.".

3 место - Голикова Кира

"Ловозерские саамы".

Расширения человека

1 место - Шульгин Антон Александрович

#docproject

Приз – сумка для фотокамеры lowepro Rezo 170 AW.

2 место - Жуланова Женя

"Вятский модник".

3 место - Терешин Макар

"Поля падения".

Человек

1 место - Соболев Павел Валерьевич

"Лиза, дочь оленевода Алексея Терентьева, бригадира 3-й оленеводческой бригады. Ямал, Полярный Урал"

Приз: наборы для очистки оптики ZEISS и Штатив Manfrotto PIXI Plus.

2 место - Коваленко Иван Николаевич

"Шерпы носят грузы в любых условиях, им ни по чем ни дождь, ни туман. Они очень хорошо знают местность и ориентируются на ней".

3 место - Смольников Андрей Петрович

"Жизнь среди икон".

Путешествия

1 место – не присуждается.

2 место - Давыденко Денис Анатольевич

"Пастораль".

3 место - Часовитин Дмитрий Викторович

"Утро в Париже".

3 место - Никольский Александр Валерьевич

"Вид на промзону, Кемерово".

Визуальные приключения

1 место - Карасев Денис Станиславович

"..."

Приз: Набор Lenspen и Штатив Manfrotto PIXI Plus.

2 место - Ерохина Маргарита Леонидовна

"Вечерний Петропавловск".

3 место - Козлов Петр Вадимович

"Минимализм Башкирии".

Спецноминация "Это кавказ"

1 место - Севриновский Владимир Дмитриевич

"Мотоциклистки острова Чечень, Дагестан".

Отмечено жюри: Севриновский Владимир Дмитриевич - "Скачки на празднике первой борозды в селении Балхар, Дагестан", Смольников Андрей Петрович - "Горец. Там где земля становится небом".

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