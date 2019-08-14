Подведены итоги конкурса "Точка на карте. Ритмы повседневности - 2019"

Углич, 14 августа. Жюри конкурса "Точка на карте. Ритмы повседневности", который проходил в рамках XIII фестиваля фотографии "Фотопарад в Угличе", подвело итоги этого года.
Традиционно на конкурс принимаются работы, снятые в населенных пунктах любой точки мира, кроме городов-миллионников. В этом году организаторы предложили участникам представить работы, раскрывающие повседневность будничной жизни, ее ритуалов и традиций.
В этом году было прислано около 2000 работ, среди участников есть авторы России, Польши, Минска, Украины и Казахстана. Конкурс проходил в два этапа: сначала работы отбирали мастера XIII фестиваля "Фотопарад в Угличе". Лучшие работы, отобранные на этом этапе, были показаны на фотовыставке, которая прошла в дни фестиваля.
Вторым этапом стало очное обсуждение итогов конкурса в Угличе. В итоговое жюри конкурса вошли:
- Александр Китаев – фотограф, историк фотографии, председатель жюри конкурса;
- Ольга Бубич - фотограф, эссеист, преподаватель;
- Андрей Безукладников - фотограф, основатель и руководитель интернет-ресурса Photographer.ru;
- Владимир Левашов - историк фотографии, российский художественный и фото-критик;
- Александр Сорин – фотограф, куратор, организатор Центра документальной фотографии Fotodoc.
Все члены жюри собрались в Угличе в дни фестиваля и обсудили работы финалистов.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
Гран – При
Руденко Анастасия
Автор получает приз от официального партнера фестиваля компании Panasonic - Panasonic LUMIX DC-GX9KEE-K.
"Культура и традиция"
1 место - Петров Михаил
Приз - Чехол LOWEPRO GearUp Case Large.
2 место - Шевлякова Марина
3 место - Голикова Кира
Расширения человека
1 место - Шульгин Антон Александрович
Приз – сумка для фотокамеры lowepro Rezo 170 AW.
2 место - Жуланова Женя
3 место - Терешин Макар
"Поля падения".
Человек
1 место - Соболев Павел Валерьевич
"Лиза, дочь оленевода Алексея Терентьева, бригадира 3-й оленеводческой бригады. Ямал, Полярный Урал"
Приз: наборы для очистки оптики ZEISS и Штатив Manfrotto PIXI Plus.
2 место - Коваленко Иван Николаевич
"Шерпы носят грузы в любых условиях, им ни по чем ни дождь, ни туман. Они очень хорошо знают местность и ориентируются на ней".
3 место - Смольников Андрей Петрович
"Жизнь среди икон".
Путешествия
1 место – не присуждается.
2 место - Давыденко Денис Анатольевич
"Пастораль".
3 место - Часовитин Дмитрий Викторович
"Утро в Париже".
3 место - Никольский Александр Валерьевич
"Вид на промзону, Кемерово".
Визуальные приключения
1 место - Карасев Денис Станиславович
"..."
Приз: Набор Lenspen и Штатив Manfrotto PIXI Plus.
2 место - Ерохина Маргарита Леонидовна
"Вечерний Петропавловск".
3 место - Козлов Петр Вадимович
"Минимализм Башкирии".
Спецноминация "Это кавказ"
1 место - Севриновский Владимир Дмитриевич
"Мотоциклистки острова Чечень, Дагестан".
Отмечено жюри: Севриновский Владимир Дмитриевич - "Скачки на празднике первой борозды в селении Балхар, Дагестан", Смольников Андрей Петрович - "Горец. Там где земля становится небом".
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