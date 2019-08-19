Губернатор рассказал о планах строительства в Тюмени второй кольцевой автодороги

ТАСС, 19 августа. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о планах строительства в Тюмени второй кольцевой автодороги (ТКАД). Как сообщают в пресс-службе главы региона, разработка проектной документации начнется в ближайшее время – об этом Моор заявил на брифинге после открытия движения по ТКАД в субботу, 17 августа, в ходе визита в регион главы Минстроя и ЖКХ РФ Владимира Якушева.

"Если несколько лет назад мы лишь мечтали об окончании строительства Тюменской кольцевой автодороги, то сейчас понимаем: надо быть на шаг впереди. С учетом развития жилищного строительства возникает необходимость, как минимум, приступить к проектированию так называемой второй кольцевой, но фактически это расширение первой, создание полукольца", – пояснил глава региона.

Активное строительство жилых домов в южной части Тюмени ведется в рамках национального проекта. Уже разработаны планы до 2024 года.

"С учетом опыта наших строителей и их профессионализма не стоит терять темп. По мере готовности проектной документации, подготовки земельных участков будем строить это полукольцо. Это сработает на пользу экономике региона и позитивно воспримется жителями областной столицы", – отметил Александр Моор.

Владимир Якушев отметил символичность открытия важного объекта дорожной инфраструктуры в день, когда проходят основные празднования 75-летия Тюменской области. "Столицу можно назвать столицей, когда она имеет замкнутую окружную дорогу, поэтому с уверенностью можно сказать, что Тюмень претендует на статус одного из лучших современных городов с развитой транспортной инфраструктурой. "Мостострой-11" – это флагман строительства не только Тюменской области, но и всей Российской Федерации. В регионе сложился огромный коллектив, который может строить такие сложные в инженерном плане объекты с опережением сроков", – приводят в пресс-службе слова министра.