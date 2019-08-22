Эксперты обсудили развитие малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке в преддверии ВЭФ

Москва, 22 августа. В Москве 21 августа в рамках подготовки к V Восточному экономическому форуму прошел круглый стол на тему "Малый бизнес Дальнего Востока. Возможности, условия, преференции". В дискуссии приняли участие первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, управляющий директор АО "Фонд развития Дальнего Востока" Кирилл Каменев, генеральный директор АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" Сергей Ховрат и заместитель исполнительного директора Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Иван Ефременков.

Участники круглого стола отметили, что сегодня на Дальнем Востоке значительную часть инвестиций приносят крупные проекты, но их число не превышает 15% от общего числа резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. Основная часть – это средний и малый бизнес. Всего в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) осуществляется деятельность более 300 тыс. субъектов МСП, что составляет порядка 5% от всех субъектов МСП в Российской Федерации.

Многие малые и средние предприниматели пользуются налоговыми и таможенными преференциями Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Как сообщил Сергей Тырцев, по состоянию на 15 августа 2019 года в ДФО создано 20 территорий опережающего развития, на которых 369 резидентов осуществляют проекты с общим объемом инвестиций 2,5 трлн рублей, 95 проектов в ТОР уже реализовано, всего планируется создать более 61 тыс. рабочих мест.

"Режим Свободного порта Владивосток сегодня реализуется на территории пяти субъектов ДФО. Этими преференциями пользуются 1404 резидента с общим объемом инвестиций 698,5 млрд рублей. Планируется создание более 68 тыс. новых рабочих мест в рамках реализации этих проектов", – добавил Сергей Тырцев.

Также замминистра отметил, что в Минвостокразвития недавно был создан проектный офис для взаимодействия с представителями МСП. Его задача – услышать представителей МСП и произвести необходимые действия, чтобы малый и средний бизнес мог успешно развиваться в ДФО. Сейчас ведется работа над формированием состава офиса, а первое заседание планируют провести уже в сентябре.

Кирилл Каменев рассказал о работе Фонда развития Дальнего Востока по поддержке малых и средних предпринимателей. Этими задачами Фонд занимается с 2016 года. "Фонд запустил программу "Доступный кредит МСП", и сегодня мы уже можем говорить о первых о результатах. За это время мы профинансировали 814 проектов на сумму более 18 млрд рублей", – подчеркнул Кирилл Каменев. Основные преимущества программы Фонда, которая реализуется совместно с банками-партнерами: предоставление средств предпринимателям на длительные сроки – до 10 лет, более низкие ставки по займам для малого бизнеса – от 8,5%. Кроме того, Фонд кредитует не только инвестиционные проекты, но и оборотные средства.

Простой и бесплатный способ получить землю под свой бизнес на Дальнем Востоке – это участие в программе "Дальневосточный гектар". Как отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат, порядка 40% получателей гектара реализуют на земельных участках проекты в сфере предпринимательства, сельского хозяйства и туризма. Всего с начала реализации программы была предоставлена государственная поддержка на сумму более 700 млн рублей. Большая часть средств – 590 млн рублей – была направлена на поддержку предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве.

В большинстве случаев на гектарах создаются микропредприятия. "Увеличить прибыль, сократить издержки и в то же время трансформировать эти микропредприятия во что-то крупное, на наш взгляд, помогает кооперация. Агентство приступило к внедрению на территории восьми субъектов ДФО кооперативной модели, в которую уже сегодня вовлечено 450 человек", – добавил Сергей Ховрат.

В настоящее время во всей России наблюдается тенденция к сокращению числа субъектов МСП: в среднем на 4% – по числу предприятий, на 5% – по числу занятых. "Если посмотреть отдельно по Дальнему Востоку, то цифры в целом сопоставимы со страной: минус 3,9% – по числу субъектов МСП и минус 5,6% – по занятости", – отметил заместитель исполнительного директора "ОПОРЫ РОССИИ" Иван Ефременков. По его словам, основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, – это снижение потребительского спроса, конкуренция предприятий МСП с государственным сектором, доступность финансов, а также взаимодействие с муниципалитетами. Помочь решению этих проблем может государственная поддержка экспортеров из числа малых и средних предпринимателей, развитие инфраструктуры, в частности реализация проектов по расширению пунктов пропуска "Приморье-1" и "Приморье-2" и пересмотр взаимодействия бизнеса и муниципалитетов в налоговой сфере.

Обсуждение вопросов совершенствования условий ведения малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке продолжится на V Восточном экономическом форуме, который пройдет 4–6 сентября во Владивостоке. В частности, этой теме посвящены сессии "МСП как движущая сила экономического роста" и "Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы" деловой программы Форума.

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