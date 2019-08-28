Подведены итоги второго этапа премии "Приоритет-2019"

Москва, 28 августа. Оргкомитет V Национальной премия в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет-2019" объявляет итоги второго этапа конкурса. На сегодняшний день в 20 номинациях прошли отбор 52 компании, подавшие более 70 заявок с разными продуктами и решениями или в разные номинации.

Номинация "Приоритет-IT", в которой номинантами стали 11 компаний с одним или несколькими программными продуктами и решениями:

ФГУП "Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова" (Ленинградская область) - ТЕРМИТ – система автоматизации разработки моделирующих и тренажерных комплексов для судовых ядерных энергетических установок, исследовательских реакторов и атомных электростанций, и расчетный код КОРСАР для обоснования безопасности реакторных установок. ООО "Софт Голд" (г. Тула) - CADEditorX – компонент ActiveX для добавления CAD функционала на web-страницу или в разрабатываемое приложение в любых средах разработки, поддерживающих технологии ActiveX и COM и ShareCAD – бесплатный онлайн сервис, c помощью которого пользователи могут просматривать чертежи, используя веб-браузеры на платформах: Windows, OS X, Linux, Android, iOS, Windows Phon. ООО "Эвотор ОФД" (г. Москва) - Сервис оператора фискальных данных "Платформа ОФД" по онлайн-аналитике продаж – "Бизнес-инструменты". ООО "Энстрим" (г. Челябинск) - Операционная система Лотос (редакция для серверов и рабочих станций). ООО "Рэйдикс" (г. Санкт-Петербург) - Программное обеспечение RAIDIX 4.Х. Zecurion (АО "СекьюрИТ") (г. Москва) – Zecurion DLP – Data Loss Prevention. Защита информации от утечек по сетевым (интернет, почта) и локальным (флешки, диски, гаджеты) каналам. Zecurion PAM - Privileged Access Management. Контроль действий привилегированных пользователей и внешних подрядчиков. Zecurion SWG – Secure Web Gateway. Защита корпоративной сети от смешанных угроз и детализированная статистика посещений Интернет-ресурсов. ООО "Программные системы Атлансис" (г. Москва) - Atlansys WhiteCloud – централизованное защищенное облачное хранилище и Atlansys Enterprise Security System – комплексная система защиты ПДн и КТ в инфраструктуре Заказчика. ООО "ГридПоинт Дайнамикс" (г. Москва) - Geoplat Pro-S – программный комплекс для комплексной интерпретации данных 2D/3Dсейсморазведки. Geoplat Pro-G – программный комплекс для 2D/3D – геологического моделирования и подсчета запасов углеводородов. Geoplat Pro-RS – гидродинамический симулятор (в настоящий момент находится на этапе разработки). ООО "РусБИТех-Астра" (ГК Astra Linux) (г. Москва) - Операционные системы семейства Astra Linux - операционная система общего назначения Astra Linux Common Edition + операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition "Смоленск". ООО "МобилитиЛаб" (г. Москва) - Приложение WorksPad для российской мобильной SailfishOS/АврораОС. АО "Национальное бюро информатизации" (г. Москва) - Система EMAS - информационно-аналитическая система, предназначенная для комплексной автоматизации бизнес-процессов энергогенерирующих и энергосбытовых компаний.

В номинации "Приоритет — МЕДПРОМ" шесть номинантов:

ООО "КэреМенторЭйАй" (г. Москва) - система искусственного интеллекта Care Mentor AI для помощи в работе врачам-рентгенологам. АО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (г. Москва) - комплекс лучевой терапии КЛТ-6 (ОНИКС) на базе инновационного оборудования (6 МэВ ускорителя и конусно-лучевого томографа). ООО "Добродар" (Республика Марий Эл) - офтальмомиотренажер-релаксатор "Визотроник М3". ООО "Бебиг" (г. Москва) - микросферы с Y-90 для лечение рака печени. ООО "БИОРС" (г. Москва) - мобильный медицинский аппаратно-программный комплекс для скринингового экспресс-обследования человека Медсканер БИОРС-05 (Велнесс). ООО "ЗЕРЦ" (г. Москва) - Многофункциональный комплекс ZERTS Multifunction для гинекологии, урологии, проктологии и многофункциональный комплекс ZERTS Multifunction для диагностики, терапии и хирургии различных ЛОР-заболеваний.

Четыре номинанта появились в номинации "Приоритет — ФАРМА":

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России (г. Санкт-Петербург) - Флю-М [Вакцина гриппозная инактивированная расщепленная]. ООО "Нанолек" (Кировская обл.) - Инактивированная вакцина от полиомиелита. ООО "ФОРТ" (г. Москва) - Четырехвалентная вакцина от гриппа Ультрикс® Квадри. ООО "Мерк" (г. Москва) - Локализованное производство флагманского сахароснижающего препарата компании "Глюкофаж" - прорывного препарата для борьбы с социально значимым заболеванием – предиабетом.

Шесть компаний прибавилось в "Приоритет — ОБОРУДОВАНИЕ":

ООО "БЕСТЕК-Инжиниринг" (Ростовская область) - производство оборудования для пищевой промышленности. ООО Корпорация "Севкавэлеваторспецстрой" (г. Ростов – на – Дону) - отечественное производство силосов и оборудования для элеваторов. ООО "Совтест АТЕ" (г. Курск) - шкаф для хранения ЛВЖ модели ШБХ 350. Научно-производственное объединение "СОМЭКС" (Московская обл.) - НАСОСЫ ШЛАМОВЫЕ VEREX® для гидравлической транспортировки материалов в самых тяжелых условиях эксплуатации. ООО "ЗЕРЦ" (г. Москва) - Многофункциональный комплекс ZERTS Multifunction для гинекологии, урологии, проктологии и многофункциональный комплекс ZERTS Multifunction для диагностики, терапии и хирургии различных ЛОР-заболеваний ПАО "Октава" (г. Тула) - Гарнитура со средней шумозащитой ГСШ-А-18М-1.

Четыре номинанта в "Приоритет — СТАНКОСТРОЕНИЕ":

ООО ПКФ "Сармат" (Удмуртская Республика) - мобильные расточные и наплавочные станки для ремонта изношенных отверстий спецтехники. ООО "Вириал" (г. Санкт-Петербург) - металлорежущий инструмент на основе субмикронных твердых сплавов. ООО "СтанкоМашСтрой" (г. Пенза) - вертикальный обрабатывающий центр модель VTM 9L. ООО "ТермоЛазер" (г. Владимир) - лазерные технологические комплексы серии ЛК-5В на базе СО2-лазера.

Также четыре номинанта в "Приоритет — МАШИНОСТРОЕНИЕ":

ООО "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" (Приморский край) - Судно пассажирское/генгруз пр. 20170В – морское, стальное, цельносварное, дизельное, двухвинтовое, с рубкой в кормовой оконечности, однопалубное, с кормовым расположением машинного отделения, с размещением пассажиров на открытой палубе, расположением груза на палубе. АО "Центр судоремонта "Звёздочка" (Архангельская область) - колонка движительно-рулевая, мощностью 4500 кВт (ДРК4500Н). ООО "БЕСТЕК-Инжиниринг" (Ростовская область) - производство оборудования для пищевой промышленности. ООО "НОВАТЕК" (Республика Адыгея) - машины стиральные бытовые полуавтоматические однобаковые (без центробежного отжима), торговых марок: RENOVA, СЛАВДА, EVGO.

Новый номинант в "МЕТАЛЛУРГИИ" - ООО "Уральский инжиниринговый центр" (г. Челябинск), создавший кольцераскатный стан.

Четыре номинанта в "Приоритет — ХИМПРОМ":

АО "НПК Химпроминжиниринг" (бренд UMATEX), дочернее предприятие ГК "Росатом" (г. Москва) - углеродное волокно UMT 45-12K, UMT 49-12K, UMT 49S-12К,UMT 42S-3K, препреги на основе связующих ACM 102 и АСМ 1412. ООО "РудХим" (Белгородская область) - Гидрофобизатор-ингибитор РХ марок РХ – ПА0,4М, РХ-ПА1М; Смазочно-охлаждающие жидкости "СОЖ Аргунит РХ" марок СОЖ. ООО НТЦ "Химинвест" (г. Нижний Новгород) - разработка отечественных фитобиотиков на основе биомассы леса для перехода к органическому сельскому хозяйству. ООО "Ликом" (Республика Башкортостан) - трикотажные изделия с защитным полимерным покрытием.

Два новых номинанта в "Приоритет — АГРО": ООО "АГРОПЛАЗМА" (Краснодарский край), представившее на конкурс семена гибридного подсолнечника, кукурузы и сорго отечественной селекции и производства и ООО "Тюменские аэрозоли" - пищевую смазку "СМС-5".

Два участника добавилось в "ТЭК". Это АО "ОДК - Газовые турбины" (Ярославская область) с парогазовой энергетической установкой ПГУ-60 (На примере проекта реконструкции "Сакской ТЭЦ" в Республике Крым (суммарная мощность станции — 120 МВт, 2 ПГУ-60) и АО "Русатом Автоматизированные системы управления" (г. Москва) сразу с несколькими продуктами: низковольтные комплектные устройства распределения и управления 0,4 КВ (НКУ-РУ) международной серии USG (Ural Switchgears) и комплексное решение для цифровизации подстанций напряжением 35-220 кВ на базе программно-аппаратной платформы "Кластерная цифровая подстанция с функционально-динамической архитектурой".

В "ЛЕГПРОМЕ" номинантом стало ООО "БАСК" (г. Москва) с высокотехнологичной зимней курткой с пуховым наполнителем.

Три номинанта в "Приоритет — ПЕРСПЕКТИВА":

Федеральная ядерная организация "Горно-химический комбинат" (ФГУП "ГХК", Красноярский край) - Продукт №1: миниатюрный, долговечный (более 50 лет) элемент питания на основе высокообогащенного радиоактивного изотопа никель-63; Продукт №2: высокообогащенный бета-активный изотоп никель-63 в форме металлического порошка с обогащением по целевому изотопу никель-63 около 70%. ООО "Шаред Сервис Про" (г. Москва) - роторно-вихревой насос для добычи трудноизвлекаемых запасов. ООО "КэреМенторЭйАй" (г. Москва) - система искусственного интеллекта Care Mentor AI для помощи в работе врачам-рентгенологам.

Шесть номинантов в новой номинации "ИННОВАЦИЯ":

АО "НПО "Микроген" (г. Москва) - Вакцина ВАКТРИВИР. ООО "Шаред Сервис Про" (г. Москва) - Роторно-вихревой насос для добычи трудноизвлекаемых запасов. ООО "Программные системы Атлансис" (г. Москва) - Atlansys WhiteCloud – централизованное защищенное облачное хранилище и Atlansys Enterprise Security System – комплексная система защиты ПДн и КТ в инфраструктуре Заказчика. ООО "БИОРС" (г. Москва) - Мобильный медицинский аппаратно-программный комплекс для скринингового экспресс-обследования человека Медсканер БИОРС-05 (Велнесс). ООО "Завод Москабель" (Группа компаний "Москабельмет") - Инновационный силовой кабель марки ТЭВОКС. Федеральная ядерная организация "Горно-химический комбинат" (Красноярский край) - Продукт №1: миниатюрный, долговечный (более 50 лет) элемент питания на основе высокообогащенного радиоактивного изотопа никель-63; Продукт №2: высокообогащенный бета-активный изотоп никель-63 в форме металлического порошка с обогащением по целевому изотопу никель-63 около 70%.

Также шесть компаний прошли отбор в номинации "ЛОКАЛИЗАЦИЯ":

ООО "НОВАТЕК" (Республика Адыгея) - машины стиральные бытовые полуавтоматические однобаковые (без центробежного отжима), торговых марок: RENOVA, СЛАВДА, EVGO. ООО "Русатом Аддитивные технологии" (г. Москва) - 3D-принтеры, металлические порошки, программное обеспечение. ООО "Нанолек" (Кировская обл.) - препарат для лечения синдрома Хантера - ХАНТЕРАЗА ®. АО "ДИАКОН-ДС" (Московская обл.) - полуавтоматический биохимический анализатор Clima МС 15, реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro. ООО "Парфюм Стиль" (Московская обл.) - производство для Фаберлик. ООО "Мерк" (г. Москва) - локализованное производство по полному циклу флагманского сахароснижающего препарата компании "Глюкофаж" - прорывного препарата для борьбы с социально значимым заболеванием - предиабетом.

В номинации "ЭКСПОРТ" две компании: ФГУП СПбНИИВС ФМБА России (г. Санкт-Петербург) с гриппозной вакциной Флю-М и АО "Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" (г. Москва) с твердотельными высокочастотными усилителями.

Также два номинанта в "Товарах народного потребления": ООО "Парфюм Стиль" (Московская обл.) с туалетной водой для женщин Faberlic Renata и ООО "Тюменские аэрозоли", представившее средство защиты от агрессивных животных Контроль-АС.

По одной компании в следующих номинациях:

"ЭЛЕКТРОНИКА" - ПАО "Октава" (г. Тула) и микрофон конденсаторный электретный МКЭ-215.

"УСЛУГИ" инжиниринга проекта Завода для локализации производства насосного оборудования компании ПАО "Транснефть" в Челябинске (АО "ТНН") с построением 3D моделей всех элементов от ООО "Уральский инжиниринговый центр".

"ТУРИЗМ" - первая система онлайн бронирования отелей в России со 100% российским капиталом Bronevik.com.

Оргкомитет напоминает, что прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ-2018" продолжается. Третий этап продлится до 30 сентября. Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий запланирована на вторую половину ноября 2019 года.

Участниками конкурсного отбора могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии "ПРИОРИТЕТ-2019" достаточно заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации.

Подать заявку можно на официальном сайте премии.

Возрастная категория 18+.