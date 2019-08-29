"Синара – Транспортные Машины" и Plasser&Theurer заключили меморандум о взаимопонимании

ТАСС, 29 августа. Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (АО "СТМ") и австрийский производитель железнодорожной техники Plasser&Theurer (P&T) заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали в среду, 28 августа, генеральный директор холдинга СТМ Виктор Леш, управляющий директор P&T Йоханнес Макс-Тойрер и управляющий директор по продажам Томас Шепф на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо".

Как сообщили в пресс-центре Группы Синара, в соответствии с меморандумом стороны определили направления совместного развития бизнеса в области путевого машиностроения – от адаптации существующих австрийских технологий на российских производственных площадках холдинга до поставок для РЖД высокопроизводительных комплексов машин путевого обслуживания, а также их комплектующих и оригинальных запасных частей.

"Наша цель — обеспечение экономической эффективности железной дороги и повышение ее на протяжении длительного периода вместе с железнодорожными экспертами и такими партнерами, как "Синара-Транспортные Машины". Как и в последние 50 лет, мы абсолютно уверены в том, что наши машины будут способствовать устойчивому развитию, качеству и эффективности российских железных дорог", — приводят в пресс-центре слова Йоханнеса Макс-Тойрера.

Сегодня СТМ консолидировал свои инжиниринговые и производственные компетенции, чтобы обеспечить переход на новую продуктовую линейку, которая будет не только соответствовать потребностям и требованиям РЖД, но и позволит активизировать экспортные поставки.

"Спрос на инновации мы видим сегодня во всех типах техники и подвижного состава. Технологии Plasser&Theurer зарекомендовали себя во всем мире, а СТМ всегда занимает лидирующие позиции в инновационном сегменте отрасли и заинтересован в расширении портфеля инфраструктурных проектов. Наша ключевая задача – предлагать эффективные решения своим заказчикам и производить лучшие машины в своем классе. Уверен, совместными усилиями мы внесем существенный вклад в развитие российской железнодорожной отрасли", — цитируют в пресс-центре слова Виктора Леша.

О компаниях

"Синара - Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

Plasser&Theurer - крупнейший в мире производитель путевых машин для укладки и обслуживания железнодорожного пути. P&T означает новаторский дух и высочайшую производительность в области технологий, качества и устойчивости. P&T произвела более 16,3 тыс. единиц путевых машин различных типов, которые были поставлены в 109 стран мира. С 1968 года технология P&T используется в России. В России было совместно произведено более 1000 единиц.