В День знаний в парке "Сказка" состоится праздник для школьников

Москва, 29 августа. Все учащиеся Москвы 1 сентября смогут стать главными героями грандиозного праздника в парке "Сказка".

Праздник начнется в 12:00 с выступлений воспитанников Центра социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой. Юные исполнители споют песни о школьных днях и детстве.

С 12:20 до 14:20 к главной сцене приглашаются девочки любого возраста, чтобы вместе с куклой LOL кататься на единороге, танцевать под "облаками" и кружиться под салютом из розового серпантина.

С 14:20 до 16:00 танцы будут продолжаться: гостей парка ждет театрально-танцевально-вокальная концертная программа-сюрприз от студии "Персона".

В 16:00 поприветствовать и поздравить школьников придут трансформеры Бамблби, Оптимус прайм и Арси. Ребятам предтоят испытания, стрельба из дымовой пушки и стрельба по метеоритам, посвящение в автоботы и дискотека с роботами.

Завершится праздник концертом популярных исполнителей и выступлением студии современного танца "Мерцающие ритмы". На сцену поднимутся Милена Дейнега, Кристина Смирнова, Даяна Брют, ALEXANDRA и другие исполнители, пользующиеся популярностью у подростковой аудитории.

Кроме того, у каждого гостя будет шанс выиграть: "детский" безлимитный сертификат, сертификат на проведение дня рождения в парке "Сказка" – тематическая программа на выбор и аренда для проведения события на один час. Победители будут определены 1 сентября в 14:20, 16:00, 17:00. Главный супер-розыгрыш праздника: "вездеход на все" - карта дает возможность посещать все аттракционы и локации неограниченное количество раз. Победитель будет объявлен в 19:00.

Вход свободный.

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