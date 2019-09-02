На Мосфинфоруме обсудят пути перехода на рубль во внешней торговле

Москва, 2 сентября. Деловая сессия "Валютное регулирование: лицом к экспортеру", которая пройдет 12 сентября на Московском финансовом форуме, будет посвящена вопросам валютной политики государства.

Какая политика в валютной сфере деятельности оптимальна в настоящее время? Как обеспечить широкое использование экспортерами и импортерами расчетов в национальной валюте? Как наладить постепенный отход от использования доллара США в международных расчетах? Как обеспечить свободу деятельности экспортеров с целью наращивания объемов несырьевого экспорта до уровня $250 млрд к 2024 году? Эти и другие вопросы обсудят представители государственных ведомств, банковской сферы и международной торговли.

Еще одной актуальной темой является обеспечение устойчивости бюджетной политики в ЕАЭС. 12 сентября на сессии "Эффективность бюджетных правил в государствах-членах ЕАЭС. Возможности развития системы наднациональных бюджетных правил" международные эксперты изучат основные инструменты, направленные на решение этой задачи.

Развитие интеграции и повышение взаимосвязанности экономик на евразийском пространстве делают актуальным обмен опытом использования бюджетных правил государствами-членами ЕАЭС. При этом в Договоре о Евразийском экономическом союзе установлены единые предельные значения государственного долга и дефицита бюджета для государств-членов, которые можно рассматривать как наднациональные бюджетные правила.

Насколько эффективны современные системы бюджетных правил государств-членов ЕАЭС? Помогли ли они странам справиться с вызовами последних лет? В каком направлении необходимо развивать сотрудничество государств-членов ЕАЭС в проведении согласованной макроэкономической политики, учитывая существующие между экономиками различия? Ответы прозвучат на Мосфинфоруме.

Международный опыт свидетельствует, что у каждого государства свои инструменты повышения эффективности бюджетных расходов. На одной из площадок Московского финансового форума заявлена дискуссия "Эффективность управления бюджетными расходами: международный опыт и российская практика". Российские и зарубежные финансисты сравнят лучшие мировые практики, которые возможно транслировать на уникальный отечественный опыт.

Генеральный спонсор Московского финансового форума — Группа "ВТБ". Главные спонсоры — ОАО "Алроса", ПАО "Сбербанк" и АО "Газпромбанк". Форум проходит при поддержке госкорпорации "Ростех".

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