Создание частных железных дорог обсудят на форуме "Транспортная инфраструктура России"

Москва, 3 сентября. В Москве 1-2 октября пройдет V Стратегический форум "Транспортная инфраструктура России" (18+), который входит в цикл мероприятий Инфраструктурного конгресса "РОСИНФРА". Организаторами выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс.

В этом году на форуме обсудят реализацию региональных ГЧП-проектов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Речь пойдет как о масштабных инфраструктурных стройках, так и малых региональных объектах.

Одной из ключевых тем станет создание железных дорог на основе государственно-частного партнерства. Развитие железнодорожной инфраструктуры для перевозки грузов заложено в комплексном плане в части увеличения пропускной способности БАМа, Транссиба и дорог к портам Азово-Черноморского бассейна, а также в долгосрочной программе ОАО "РЖД". Однако возможности бюджетов государства и госкомпании ограничены, что не позволяет в полной мере модернизировать сеть. При этом развитие сырьевых производств требует создания дополнительной инфраструктуры, куда входят ликвидация "узких мест" по маршрутам следования грузов и дороги необщего пользования. В этой ситуации добывающие компании готовы строить необходимые объекты за свой счет. Такими примерами являются ветка Кызыл-Курагино, Северомуйский тоннель-2 и другие. Без поддержки центра инвесторы могут столкнуться с рядом проблем, а реализация проектов затянуться на долгие годы.

В рамках панельной дискуссии "Железная дорога для бизнеса – концессия для государства" участники рынка обсудят, как можно построить частную железную дорогу в России, почему концессия хорошо подходит для создания инфраструктуры необщего пользования, зачем необходима гарантия грузовой базы и как найти баланс между стейкхолдерами.

Железные дороги способствуют не только повышению эффективности промышленных предприятий, но и социально-экономическому развитию регионов. В комплексном плане заложено строительство высокоскоростных магистралей и наращивание пассажиропотока в рамках Московского транспортного узла. Планы по развитию ж/д инфраструктуры для пассажиров есть у РЖД и субъектов РФ. Во второй части сессии будут подняты вопросы реализации комплексных транспортных проектов, вовлечения в них госбюджетов различных уровней и средств частных инвесторов, распределения рисков и гарантии доходности, а также влияния таких проектов на развитие субъектов.

К участию в сессии приглашены представители РЖД, Минтранса, Росжелдора и ВЭБ.РФ, региональные органы власти, промышленные предприятия и банки. Партнером сессии выступает компания EY.

Программа мероприятия и регистрация доступны на сайте www.p3transport.ru

Место проведения: Центр цифрового лидерства SAP, г. Москва, Космодамианская набережная, 52/7.