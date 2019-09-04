Названы победители VIII конкурса профессионального мастерства "Ревизор"

Москва, 4 сентября. Названы победители VIII конкурса профессионального мастерства, российского книжного Оскара – "Ревизор". Церемония награждения прошла в усадьбе Ивана Барышникова, бывшей в свое время культурным салоном Москвы. В этом доме жил и работал А.С. Грибоедов и именно здесь он закончил работу над пьесой "Горе от ума". Именно здесь собираются главные люди книжной индустрии – руководители издательств, книжных магазинов, книготорговых сетей и библиотек, представители общественных отраслевых ассоциаций. Премиальную статуэтку "Ревизор" и дипломы получили:

НОМИНАЦИЯ "РЕДАКТОР ГОДА"

Победитель:

Дмитриев Сергей Николаевич, главный редактор издательства "Вече".

Лауреаты:

Портнов Алексей Сергеевич, редактор редакции Елены Шубиной, издательство "АСТ";

Турко Сергей Викторович, главный редактор издательства "Альпина Паблишер".

Специальные дипломы:

Котляров Виктор Николаевич, учредитель и главный редактор "Издательства М. и В. Котляровых" (Нальчик) – Диплом "За сохранение и развитие лучших традиций регионального книгоиздания";

Лужина Ольга Викторовна, директор издательства Российского Государственного Университета Правосудия – диплом "За сохранение и развитие лучших традиций вузовского книгоиздания".

НОМИНАЦИЯ "ЖУРНАЛИСТ ГОДА"

Победитель:

Михайлов Егор, литературный критик, редактор "Афиша Daily".

Лауреаты:

Писарева Екатерина, культурный обозреватель, журналист;

Шигарева Юлия, редактор отдела культуры "Аргументы и факты".

НОМИНАЦИЯ "БЛОГЕР ГОДА"

Победитель:

Власенко Евгения.

Лауреаты:

Алмазова Ирина, Покусаева Мария.

НОМИНАЦИЯ "ПРОДАВЕЦ ГОДА"

Победители:

Самуйлова Валентина Юрьевна, продавец книжного магазина "Магистр-универсальный" сети книжных магазинов "МАГИСТР" (г. Ростов-на-Дону);

Быков Дмитрий Владимирович, продавец I категории магазина "Читай-город" (г. Ижевск).

Лауреаты:

Евграшина Алла Геннадьевна, продавец-консультант ГУП г. Москвы ОЦ "Московский Дом Книги";

Розанцева Вера Владимировна, старший продавец ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС" (г. Москва);

Платова Инна Константиновна, администратора магазина №24 ООО "АМИТАЛЬ" (г. Воронеж);

Мостовая Светлана Валентиновна, продавец-консультант ООО "Дом книги "Молодая гвардия" (г. Москва);

Рыжков Павел Александрович, продавец-консультант ГУП г. Москвы ОЦ "Московский Дом Книги";

Масленникова Юлия Дмитриевна, старший продавец II категории книжного магазина "БУКВОЕД";

Морозов Даниил Владиславович, директор магазина "Книга +" (г. Казань);

Шорникова Ольга Александровна, продавец-кассир магазина "Читай-город" (г. Красноярск).

НОМИНАЦИЯ "ИЗДАТЕЛЬСТВО ГОДА"

Победитель:

Издательская группа "Азбука Аттикус".

Лауреаты:

Издательство "Молодая Гвардия";

Издательство "Весь мир".

Специальный диплом:

Издательство "Русское слово" - диплом "За верность лучшим традициям гуманитарного книгоиздания".

НОМИНАЦИЯ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ГОДА"

Победитель:

Книжный магазин "Амиталь-на-Пушкинской";

Книжный магазин "Дом книги "Молодая гвардия".

Лауреаты:

Книжный магазин №32 АО "Приморский торговый Дом книги".

Специальный диплом:

Дом книги на Соколе (сети "Московский Дом Книги").

НОМИНАЦИЯ "КНИГОТОРГОВАЯ СЕТЬ ГОДА"

Победитель:

Сеть магазинов "Дом книги" и "Книга+";

Книготорговая сеть "Метида".

Лауреат:

Книготорговая сеть "Магистр".

НОМИНАЦИЯ "ИННОВАЦИОННЫЙ КНИЖНЫЙ ПРОЕКТ"

Победитель:

"Выходи играть во двор", издательство "МОЗАИКА-СИНТЕЗ".

Лауреаты:

KARMALOGIC Алексея Ситникова, издательство "РИПОЛ Классик";

"Иллюстрированные книжки..." для детей с особыми образовательными потребностями, Благотворительный фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей".

НОМИНАЦИЯ "ЧТЕНИЕ XXI ВЕКА. ЛУЧШИЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ"

Победитель:

Всероссийский конкурс "Самый читающий регион" среди субъектов федерации на звание "Литературный флагман России".

Лауреаты:

Современная русская литература – совместный проект издательства "АСТ" и приложения "Живые страницы" Samsung Electronics;

Лекции "От автора" издательства "Альпина Паблишер".

Специальный диплом:

Проект Выставочное арт-пространство "Окно в искусство" ("Московский Дом Книги" на Новом Арбате) – диплом "За инновационный подход в продвижении книги и чтения".

НОМИНАЦИЯ "ЧТЕНИЕ XXI ВЕКА. ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК"

Победитель:

"Северный книжный интеллектуальный фестиваль", ЦБС г. Норильск.

Лауреаты:

"Мастерская Валерия Бондаренко. Серебряный век: поиск утраченной целостности", Самарская муниципальная информационно-библиотечная система;

"Доступное искусство", Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, г. Челябинск.

Специальные дипломы:

Интернет-проект для детей и подростков "Библиоигры" ЦБС г. Псков;

"На сцене – КНИГА!" МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа.

НОМИНАЦИЯ "ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА"

Победители:

Архипова Анастасия Ивановна, Заслуженный художник РФ, председатель секции "Книжная графика" Московского союза художников;

Беликова Нина Егоровна, генеральный директор "Дом Книги "Молодая Гвардия".

Лауреат:

Подкосов Павел Дмитриевич, генеральный директор издательства "Альпина нон-фикшн".

Специальные дипломы:

Есенькин Борис Семенович, президент ТД "БИБЛИО-ГЛОБУС" и НП "Гильдия книжников" - диплом "Гуру печатной индустрии";

Новиков Олег Евгеньевич, президент холдинга "АСТ-ЭКСМО" - диплом "Покоритель книжных и горных вершин".

Конкурс "Ревизор" не обходится без специальных наград. В этом году званием Почетный работник печати города Москвы награждена Сюзанна Юрьевна Мкртычева. Награду вручила Елена Казакова, начальник Управления печати департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Церемонию награждения вели: Анастасия Милехина, руководитель Центра немецкой книги в Москве, и Егор Серов, главный редактор "Радио Книга".

Организаторы конкурса: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, журнал "Книжная индустрия", Российский книжный союз, Генеральная дирекция Московской международной книжной выставки-ярмарки.

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