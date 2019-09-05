"СибБурМаш" открыл новое производство в индустриальном парке "Боровский" близ Тюмени

ТАСС, 5 сентября. В преддверии Х Тюменского нефтегазового форума резидент индустриального парка "Боровский" - ООО "НПО "СибБурМаш" - запустил серийное производство нефтегазопромыслового оборудования для заканчивания скважин. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области по материалам пресс-службы Агентства инфраструктурного развития.

Строительство производственного комплекса на площадке парка началось в ноябре 2016 года. Ровно через два года завод ввели в эксплуатацию, а в мае 2019 года провели первые испытания оборудования. Инвестиционная составляющая проекта – 135 млн рублей. На предприятии создано 50 рабочих мест.

В цехах будут производить нефтенабухающие и гидромеханические пакеры, центраторы обсадных колонн, комплектующие подвесок заканчивания скважин. Заказчиками продукции станут крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, такие как ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Славнефть", ОАО "РН-Самотлорнефтегаз", ОАО "РН-Юганскнефтегаз" и ПАО "Газпром нефть".

"Каждое новое производство, открывшееся в регионе, вносит вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области. Это уже третье новое предприятие в индустриальном парке "Боровский". Сегодня мы видим результат труда большого количества людей, которые с нуля организовали и запустили производство, создали новые рабочие места", – отметил губернатор Александр Моор.

Группа компаний "СибБурМаш" выпускает инновационное оборудование, реализуя множество собственных научных разработок, поэтому ее продукция конкурентоспособна на рынке, ее используют все ведущие нефтегазовые компании, работающие в Западно-Сибирском регионе. Объем производства в первом полугодии 2019 года превысил 1 млрд рублей, сообщил главе региона руководитель группы компаний "СибБурМаш" Булат Хайруллин.

"Завод "СибБурМаш" активно участвует в региональной программе повышения производительности труда. Эта программа уже доказала свою эффективность, в целом предприятия-участники повысили производительность труда на 18%. Приглашаю тюменских предпринимателей подключаться к ней", – сказал губернатор.

Хайруллин высоко оценил поддержку, которую правительство Тюменской области оказывает инвесторам, в том числе резидентам индустриальных парков. "С вводом в эксплуатацию новых помещений в индустриальном парке "Боровский" мы увеличили производственные площади почти в два раза. Если бы не льготы по оплате аренды земли, которые мы получили вместе со статусом резидента индустриального парка, такое расширение производства обошлось бы нам значительно дороже", – отметил он.

По его словам, меры государственной поддержки производственных предприятий, реализуемые в регионе, эффективны как с точки зрения развития бизнеса, так и с точки зрения возврата вложенных государством средств. "За истекшие два года мы приобрели по программе лизинга семь лазерных станков, получив государственную поддержку в размере 46 млн рублей, это около 40%. Причем за это время мы нарастили налоговые отчисления в региональный бюджет на 92 млн, то есть ровно в два раза больше той поддержки, что мы получили от правительства области", – пояснил глава компании.

"Компания "СибБурМаш" – это не стартап, а компания с историей и большим пулом клиентов, которая стала резидентом парка с целью расширить свое производство, – комментирует генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец. – С этой точки зрения индустриальные парки – универсальный инструмент, удобный как начинающим компаниям, так и крупным производственным предприятиям. В перспективе двух лет компания планирует строить на площадке парка "Боровский" вторую очередь производства. Для нас важно поддерживать дальше развитие и рост компании. Уверена, что совместными усилиями мы этот проект реализуем. Тем более, что для этого есть все необходимое: земельный участок, инфраструктура, доступные инструменты поддержки, доказавшие свою эффективность".

На сегодняшний день в индустриальном парке реализуется несколько инвестиционных проектов, ориентированных на отрасль ТЭК. Компания "Тюмень Прибор", которая изготавливает шкафы АСУ ТП, планирует запустить свое производство в следующем году, а в ближайшее время состоится открытие завода компании "Энерготехсервис". Она тоже работает с нефтегазовым комплексом – производит ряд всепогодных блок-модулей, шкафов управления и другого сопутствующего оборудования и на сегодняшний день является самым крупным инвестором на площадке индустриального парка "Боровский".

Об индустриальном парке

Индустриальный парк "Боровский" был открыт 18 августа 2016 года. Он расположен в 20 км от Тюмени на площади почти 28 га и предназначен для создания перерабатывающих производств в малом и среднем бизнесе.

Резидентов привлекают условия для развития здесь бизнеса - льгота по налогу на прибыль до 4%, освобождение от налога на имущество, льготная арендная ставка коэффициент – 0,01%; возмещение в полном объеме ставки рефинансирования по договорам кредита, части стоимости предметов лизинга.

О нефтегазовом форуме

X Тюменский нефтегазовый форум пройдет 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем собираются более 2 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.