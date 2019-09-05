На Радио JAZZ прозвучат неизданные композиции Майлза Дэвиса

Москва, 5 сентября. На Радио JAZZ 89.1 FM в рубрике "Легенды Джаза" 6 сентября состоится премьера треков из неизданного альбома RUBBERBAND американского трубача Майлза Дэвиса. Акция приурочена к одновременному выходу альбома на официальных ресурсах звукозаписывающей компании Warner Music Group.

Весь день в эфире радиостанции будут звучать треки из потерянного альбома: Paradise, So Emotional, What We Make Together. Слушатели могут первыми получить экземпляр альбома RUBBERBAND, приняв участие в розыгрыше в соцсетях Радио JAZZ 89.1 FM c 6 по 12 сентября.

Майлз Дэвис потряс музыкальный мир в 1985 году, когда он покинул Columbia Records после 30 лет, чтобы присоединиться к Warner Bros. Records. В октябре того же года он начал запись альбома RUBBERBAND в Лос-Анджелесе на Ameraycan Studios с продюсерами Рэнди Холлом и Зейном Джайлсом. Музыкальное направление, которое Дэвид принимал во время сессий, ознаменовало радикальный поворот с подключением фанк- и соул-грувов, а также приглашенных вокалистов Аль Жарро и Чака Хана. В конце концов, альбом был отложен, и Дэвис продолжил записывать Tutu, оставив песни RUBBERBAND нетронутыми на более чем 30 лет.

В 2017 году, спустя 32 года с момента начала записи RUBBERBAND, Холл, Джайлз и племянник Дэвиса Винс Уилберн-младший, игравший на барабанах во время оригинальных сессий альбома, возобновили работу над пластинкой. Окончательная версия включает в себя несколько приглашенных артистов, включая певиц Ледиси (12-кратная номинантка Грэмми) и Лалу Хэтэуэй (дочь легенды соула Донни Хэтэуэй).

К Дэвису, который играет на трубе и клавишных на альбоме, присоединились клавишники Адам Хольцман, Нил Ларсен и Уэйн Линси, перкуссионист Стив Рид, саксофонист Глен Баррис и Уилберн-младший на барабанах. Сессии были сведены лауреатом Грэмми Реджи Дозье, чей брат Ламонт Дозье был частью легендарной команды сонграйтеров Motown, Холланд-Дозье-Холланд.

Композиции альбома RUBBERBAND:

- Rubberband Of Life – featuring Ledisi;

- This Is It;

- Paradise;

- So Emotional – featuring Lalah Hathaway;

- Give It Up;

- Maze;

- Carnival Time;

- I Love What We Make Together – featuring Randy Hall;

- See I See;

- Echoes In Time/The Wrinkle;

- Rubberband.

Возрастная категория 18+.

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

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