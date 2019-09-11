Экспертный совет Госдумы выступит с инициативой создания "Рейтинга МСП в регионах"

Москва, 11 сентября. Экспертный совет Госдумы по МСП и самозанятости предложит создать "Рейтинг малого и среднего предпринимательства в регионах" на бизнес-форуме стран ШОС и БРИКС, который пройдет в Уфе 26-27 сентября. Об этом рассказал вице-президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Рустам Муратов.

"Предложение о создании "Рейтинга МСП в регионах" будет озвучено во время работы секции "Роль межрегионального взаимодействия в реализации Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Сейчас этот нацпроект недостаточно быстро и в полном объеме продвигается в регионах. Данная инициатива, по задумке ее авторов, должна смотивировать власти к дополнительным стимуляционным действиям в этом направлении", - рассказал Рустам Муратов.

Автором инициативы выступает глава Экспертного совета Госдумы по МСП, депутат ФС ГД РФ Рифат Шайхутдинов. По его словам, нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предполагает два целевых показателя - рост численности занятых МСП и доля малого бизнеса в ВВП страны, и эти характеристики относительны. Увеличения численности можно достичь формальным дроблением бизнеса, а рост доли в ВВП зависит от уменьшения доли крупных предприятий, например, в связи с падением цен на энергоносители, на металлы на биржевых рынках и так далее.

"Главным показателем роста предпринимательства является только рост выручки предприятий в сфере МСП, следовательно, надо вводить критерий выручки, оборота, реализации бизнеса. "И в соответствии с этим определять рейтинг того, как продвигается нацпроект в регионах, – говорит Рифат Шайхутдинов. – Это более верный показатель по отношению к двум упомянутым выше. Поэтому на форуме в Уфе от Экспертного совета Госдумы, который я возглавляю, мы внесем предложение о создании подобного рейтинга регионов, первые результаты которого представим на Всероссийском форуме по реализации нацпроектов, запланированном на 2020 год".

Как считает Рифат Шайхутдинов, Башкортостан – один из примеров того, как власть должна работать с бизнесом: это диалог, где обе стороны слышат друг друга и готовы к сотрудничеству. Введен формат инвестчасов, перестроены под новые задачи Госкомитет по предпринимательству и Лизинговая компания, назначаются в каждом районе ответственные за работу с бизнесменами. После проведения стратегической сессии Корпорации МСП в республику удалось привлечь 1,5 млрд рублей. В конце сентября пройдет вторая сессия, на которой также будет распределено между бизнесменами финансирование в размере более 2 млрд рублей.

Башкортостан активно сотрудничает с Татарстаном, с иностранными государствами, значительный вклад в развитие бизнес-коммуникаций вносит и ежегодный Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. По итогам всех этих мероприятий в республику удалось привлечь значительные средства - инвестиции выросли на 13,6%.

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Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет в Уфе 26 и 27 сентября. В форуме примут участие 2500 представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, бизнесмены, общественные деятели, правозащитники и эксперты из 30 стран мира, а также представители международных организаций ЮНИДО, ЮНЕСКО и других. К участию приглашен председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В рамках форума запланировано проведение 18 мероприятий. Подписание международной Хартии защиты бизнеса. Состоится презентация 100 инвестиционных проектов Республики Башкортостан. Одной из главных тем форума станет безопасность ведения бизнеса в странах-участницах ШОС и БРИКС. Бесплатная регистрация открыта на сайте: sco-brics.ru.