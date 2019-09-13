Санкт-Петербург стал медиалидером по теме импортозамещения в августе 2019 года

Москва, 13 сентября. Национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" представляет итоги рейтинга за август 2019 года по медийной активности российских регионов в области импортозамещения.

В августе лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Московская область и Республика Крым.

ТОП-10 регионов:

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс

1. Санкт-Петербург 2 120,4

2. Московская область 1 744,1

3. Крым 1 480,0

4. Краснодарский край 1 214,6

5. Свердловская область 980,7

6. Татарстан 942,4

7. Нижегородская область 908,6

8. Самарская область 848,0

9. Приморский край 802,6

10. Челябинская область 764,0

СМИ сообщали о том, что внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга по итогам 2019 года может выйти на докризисный уровень и достичь показателя в $50 млрд, в том числе за счет импортозамещения. Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге создан центр реабилитации с импортозамещающим оборудованием для детей, которые перенесли заболевания перинатального периода, его планируют открыть осенью 2019 года. Помимо этого, СМИ рассказали, что наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил займы в размере 50 млн рублей заводу "Магнетон" и НИИ Точной механики на покупку нового оборудования по программе импортозамещения.

СМИ сообщали о том, что фермеры из 44 регионов России собрались в Московской области на самом крупном сырном фестивале страны "Сыр. Пир. Мир", где было представлено импортозамещающее оборудование для производства молочной и сырной продукции. Также журналисты писали, что власти Московской области планируют оборудовать колледжи в Волоколамске и Истре для обучения сыроделию в рамках реализации программы импортозамещения.

СМИ сообщали, что в Республике Крым разработали проект научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия, главная цель которого – выращивание привитых саженцев для закладки производственных виноградников в рамках программы по импортозамещению.

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