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Санкт-Петербург стал медиалидером по теме импортозамещения в августе 2019 года

Второе место рейтинга заняла Московская область, третье - Республика Крым

Москва, 13 сентября. Национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" представляет итоги рейтинга за август 2019 года по медийной активности российских регионов в области импортозамещения.

В августе лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Московская область и Республика Крым.

ТОП-10 регионов:

Место в рейтинге            Регион              МедиаИндекс

1.             Санкт-Петербург                        2 120,4

2.             Московская область                  1 744,1

3.             Крым                                           1 480,0

4.             Краснодарский край                  1 214,6

5.             Свердловская область               980,7

6.             Татарстан                                    942,4

7.             Нижегородская область             908,6

8.             Самарская область                    848,0

9.             Приморский край                        802,6

10.           Челябинская область                 764,0

СМИ сообщали о том, что внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга по итогам 2019 года может выйти на докризисный уровень и достичь показателя в $50 млрд, в том числе за счет импортозамещения. Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге создан центр реабилитации с импортозамещающим оборудованием для детей, которые перенесли заболевания перинатального периода, его планируют открыть осенью 2019 года. Помимо этого, СМИ рассказали, что наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил займы в размере 50 млн рублей заводу "Магнетон" и НИИ Точной механики на покупку нового оборудования по программе импортозамещения.

СМИ сообщали о том, что фермеры из 44 регионов России собрались в Московской области на самом крупном сырном фестивале страны "Сыр. Пир. Мир", где было представлено импортозамещающее оборудование для производства молочной и сырной продукции. Также журналисты писали, что власти Московской области планируют оборудовать колледжи в Волоколамске и Истре для обучения сыроделию в рамках реализации программы импортозамещения.

СМИ сообщали, что в Республике Крым разработали проект научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия, главная цель которого – выращивание привитых саженцев для закладки производственных виноградников в рамках программы по импортозамещению.

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