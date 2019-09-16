На Сахалине намерены расширить категорию семей для награждения знаком "Родительская слава"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы планируют внести поправки в региональный закон о почетном знаке "Родительская слава", предполагающие награждение семей за воспитание шести и более детей. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе парламента.

В 2010 году указом президента РФ "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации" была определена государственная наградная система, в которую входит орден "Родительская слава". При этом награды присваиваются как на федеральном, так и на региональном уровне. Сахалинским законом учреждена награда - Почетный знак Сахалинской области "Родительская слава". Им награждаются родители или усыновители, постоянно проживающие в регионе не менее 10 лет, состоящие в официальном браке (или один родитель при неполной семье), воспитывающие или воспитавшие семерых и более детей, граждан Российской Федерации, в духе гуманизма, патриотизма, высокой нравственности.

"Проектом закона предлагается расширить категории семей, которые вправе претендовать на награждение Почетным знаком "Родительская слава". Предлагается награждать семьи, которые воспитали или воспитывают шестерых и более детей", - говорится в распространенном сообщении. Законопроект будет рассмотрен на заседании Облдумы.

В Сахалинской области закон работает с 1 января 2017 года. За весь период его действия всего одна многодетная семья в 2019 году была награждена Почетным знаком "Родительская слава", благодаря чему получила право на единовременное материальное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

В настоящее время в регионе на учете в органах социальной защиты состоят 87 многодетных семей, воспитывающих шесть и более детей. Точного числа тех, кто попадает под поправки в закон, пока нет.