Участники форума "Открытые инновации" обсудят создание компаний с капитализацией $1 млрд

МОСКВА, 16 сентября. Какие прорывные технологии и меры поддержки инновационных предпринимателей могут стимулировать появление на российском рынке компаний-"единорогов", обсудят участники Форума "Открытые инновации" в Технопарке "Сколково".

По данным CB Insights на начало сентября 2019 года, в мире насчитывается более 390 "единорогов" — так называют компании с капитализацией свыше $1 млрд. Их общая стоимость составляет $1,2 трлн. Почти 50% из них из США, 30% — из Китая, 15% приходится на Индию, Великобританию, Южную Корею, Германию, Индонезию и Сингапур. До 2019 года компаний из России в этом списке не было. Первой стала OCSiAl - производитель углеродных нанотрубок и решений на их основе для улучшения свойств материалов (портфельная компания РОСНАНО).

Российские инновационные компании стараются быстро и эффективно выстроить расширенные экосистемы, чтобы занять лидирующие позиции на рынке, в том числе в разработке технологий и создании бизнес-моделей. Чтобы стать "единорогом", стартап должен предложить совершенно новую услугу или продукт, опираясь при этом на глобальный опыт.

"У действительно инновационного продукта в принципе нет конкурентов. Дело не только в уникальных передовых технологиях. Производящие такие продукты компании живут по другим законам по сравнению с остальными. Они не борются за уменьшение расходов, не нуждаются в рекламе. Они сражаются со временем, то есть сами с собой, и противостоят технологическим трудностям, с которыми им никто не может помочь, потому что они — первые", — говорит президент OCSiAl Юрий Коропачинский.

Спикеры сессии "Unicorn Era. Как создать компанию с капитализацией $1 млрд" обсудят, как стимулировать появление в России "единорогов", какие практики глобальных компаний могут послужить примером для стартапов и чему могут научить рынок компании-"единороги". Модератором дискуссии выступит председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс.

VIII Международный Форум инновационного развития "Открытые инновации" пройдет с 21 по 23 октября в Технопарке "Сколково". Тема форума в 2019 году — "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике".

Соорганизаторы форума — Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

Подробная информация и регистрация на сайте. Для представителей СМИ на площадке форума будет работать пресс-центр.

Возрастная категория 18+.

Официальные интернет-ресурсы Форума:

Официальный website: https://openinnovations.ru/

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Официальный канал в Twitter: https://twitter.com/innovationsopen

Официальный аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/openinnovations/

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