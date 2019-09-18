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X Тюменский нефтегазовый форум

Павел Завальный: экономическая модель нефтегазовой отрасли не соответствует вызовам

Председатель комитета Госдумы по энергетике в ходе X Тюменского нефтегазового форума прокомментировал основные проблемы отрасли
Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный Максим Слуцкий/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный
© Максим Слуцкий/ТАСС

ТАСС, 18 сентября. Экономическая регуляторная модель работы нефтегазовой отрасли в РФ не соответствует вызовам, стоящим перед самой отраслью с самых разных точек зрения. Об этом рассказал в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный на X Тюменском нефтегазовом форуме.

"Есть несоответствие экономической регуляторной модели работы нефтегазовой отрасли вызовам, стоящим перед ней как во внешнеэкономической деятельности, так и с точки зрения формирования внутреннего рынка. Мы понимаем, что структура запасов ухудшается, себестоимость добычи нефти растет, дебетность скважин падает, все больше базовых месторождений истощается, и этот вызов надо преодолевать технологически и экономически. Технологически – занимаясь вопросами импортозамещения, а экономически – создать условия для развития посредством различных механизмов", - отметил он.  

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Его участники планируют обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В этом году в ТНФ принимают участие более 3200 человек, годом ранее в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, а также более 2 тыс. участников из 20 стран.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
X Тюменский нефтегазовый форум
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